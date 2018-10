AmCham dice hay ‘gran preocupación’ por cancelación del NAIM

La Cámara de Comercio Estadounidense (AmCham) dijo que observa con “gran preocupación el anuncio de la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco”, ya que afecta las condiciones de certeza jurídica a la inversión y respeto tanto a la legalidad como al Estado de Derecho.

“Preocupa a la inversión contenida en AmCham, la afectación al Estado de Derecho y la falta de legalidad en que incurren el proceso de consulta ciudadana y la decisión de cancelar el NAICM en Texcoco”, indicó la American Chamber of Commerce of México a través de un comunicado.

Agregó que los mexicanos ejercieron su derecho al voto el pasado 1 de julio, la elección fue el resultado de un ejercicio democrático y apegado a Derecho; “por el contrario, la llamada consulta ciudadana no constituye un instrumento legal en los términos de la Ley Federal de Consulta Popular, no cuenta con la representatividad necesaria y por lo tanto no refleja la voluntad de los mexicanos”.

Asimismo, indicó que el resultado de la consulta y la decisión del próximo gobierno vulneran la certeza jurídica de las inversiones, nacionales y extranjeras, así como el uso de mecanismos de consulta no regulados como fundamento para decisiones de Estado.

Además afirman desde la AmCham que este decisión del nuevo gobierno, “no ayuda generar las condiciones de unidad y de confianza que se requieren para afrontar los retos sociales y económicos que México tiene pendientes”.