Slim evalúa participar en subasta de activos de telefónica brasileña

Reuters.- El gigante mexicano de telecomunicaciones América Móvil, del magnate Carlos Slim, evalúa participar en el proceso de venta de algunos activos de la telefónica CEMIG de Brasil, dijo el miércoles su director general Daniel Hajj.

En conferencia con analistas, Hajj dijo que la empresa aún evalúa la información y no ha tomado una decisión, aunque comentó que no tiene prisa pues su red está completa y no requiere de más activos para continuar creciendo.

Companhia Energetica de Minas Gerais (CEMIG) tiene planeado subastar sus activos de telecomunicaciones en agosto, lo que según analistas se enmarcaría en una esperada etapa de consolidación del mercado de Brasil.

América Móvil, con operaciones en casi todo el continente, Austria y Europa del Este, concentrará su atención en Chile en el futuro cercano, ya que su participación de mercado ha enfrentado presión de los competidores, dijo Hajj.

PUBLICIDAD

Afirmó que evalúa impugnar en una corte internacional la decisión de autoridades de Chile de exigir que empresas devuelvan parte del espectro radioeléctrico que ganaron en una subasta en 2014.

La Corte Suprema de Chile ordenó a finales de junio que tres empresas, entre ellas América Móvil, regresen espectro al considerar que en el proceso realizaron prácticas anti competitivas.

Hajj mencionó que aún no se ha tomado una decisión al respecto, pero afirmó que el fallo tendrá impactos negativos en la inversión en el sector.

El mayor operador de servicios de telecomunicaciones en el continente por número de suscriptores considera que la reciente compra de Time Warner por su competidor AT&T no afectará el mercado de la región porque existe una gran cantidad de contenidos disponible para todos los operadores.

Hajj dijo que la estrategia de control de costos de la compañía para incrementar la rentabilidad continuará en todo el continente y que una manera de logralo está en la reducción de subsidios a los dispositivos.

América Móvil redujo sus costos y gastos totales en un 0.9 por ciento en los primeros seis meses de 2018, según su reporte de resultados del segundo trimestre.