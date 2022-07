AMLO abre puerta a inversiones extranjeras en energía solar, pero solo si administran Sener y CFE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México buscará exportar energía limpia a Estados Unidos a través de plantas solares como la que se edifica en Puerto Peñasco, Sonora, por poco más de 9 mil millones de pesos.

El presidente de la República dijo que la inversión extranjera estará permitida siempre y cuando la Secretaría de Energía sea la encargada de la planeación de los proyectos y de si se tiene como socio principal a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya que cuenta con las plantas de gas de respaldo y el tendido eléctrico necesarios.

“Hay que cuidar los energéticos y por eso no hay que abandonar la transición energética para no seguir dependiendo del petróleo. Tenemos que pensar en energías alternativas, por ejemplo, el proyecto que se inició en Sonora de una planta solar lo queremos replicar en toda la frontera no sólo para tener energía en nuestro país sino para exportarla a estados fronterizos de la Unión Americana.

“Siempre y cuando la planeación esté a cargo de la Secretaría de Energía y el socio principal sea la Comisión Federal de Electricidad, pero se puede permitir la inversión extranjera en sociedad con la CFE porque para poder exportar energía eléctrica en el norte del país hay que replicar las plantas solares, pero necesitamos también plantas de gas de respaldo y necesitamos un tendido de líneas de transmisión. Son inversiones fuertes pero sí hay interés de parte de inversionistas estadounidenses”, sostuvo.

Lee: Inversión de empresarios de EU irá a ductos y plantas de fertilizantes: AMLO

En el marco de la reunión que tuvo con empresarios estadounidenses y mexicanos en Washington, el tabasqueño destacó el interés por la inversión en la producción de gas derivado del conflicto bélico entre Ucrania y Rusia que ha llevado a que, por ejemplo, España importe el 35% del gas que consume de Estados Unidos.

Para ello, enfatizó, es necesaria la construcción de nuevas plantas de licuefacción y México ya amarró dos contratos por 5 mil millones de dólares para la edificación en Altamira, Tamaulipas y en Ensenada, Baja California.

Sin embargo, dijo que se trabaja en proyectos para plantas de licuefacción en Puerto Libertad, Sonora y una más en Salina Cruz, Oaxaca y Coatzacoalcos, Veracruz.

“No hay suficientes plantas de licuefacción; en el caso de México hay dos contratos ya firmados para una planta de licuefacción en Ensenada, son 5 mil millones de dólares y otra planta de licuefacción en Altamira, en el Golfo, pero hay proyectos para una en Puerto Libertad en el Mar de Cortés, que ahora se llama Mar de Baja California, otra en Salina Cruz si se resuelve el derecho de vía para el gasoducto y en Coatzacoalcos”, añadió.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado