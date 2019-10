AMLO advierte a encapuchados: ‘los voy a acusar con sus mamás’

El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió a los grupos de encapuchados que se infiltran en las marchas, tener cuidado pues podría acusarlos con sus mamás, papás y abuelos, quienes seguramente no están de acuerdo con lo que hacen como vandalizar comercios, inmuebles y recintos públicos.

“Estoy seguro que ellos no están de acuerdo, me dejo de llamar Andrés Manuel, estoy seguro que los ven o los verían como malcriados, que no deben de andar haciendo eso, les darían hasta sus jalones de orejas, sus zapes”, expresó en conferencia de prensa donde le preguntaron qué le diría a estas personas.

“Qué le diría a los encapuchados?: Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos”, respondió el mandatario federal, quien incluso pidió a los abuelos aconsejar a sus nietos para portarse bien.

Respecto a la marcha por la matanza estudiantil del 2 de octubre, que se realizará este miércoles en la Ciudad de México, indicó que se procurará que se manifiesten en paz todos los que recuerdan y que no olvidan la represión del 68, ya que “merecen todo nuestro respecto, todo nuestro reconocimiento”.

Señaló que los encapuchados, a quienes llamó provocadores, echan a perder los movimientos de quienes se manifiestan pacíficamente, pero “ahora que no hay espionaje tenemos más información que antes, quienes más nos informan son las personas, la gente es la que nos ayuda” para saber quiénes son.