AMLO advierte a Morena: ‘no esperen una señal sobre quién debe ser el candidato presidencial’

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió este martes a los integrantes de su movimiento en Morena que no habrá ninguna señal sobre quién debe ser el candidato presidencial para las elecciones de 2024 y que el único rayo seleccionador será el del pueblo.

Cuestionado sobre las demandas de algunos contendientes a la Presidencia sobre piso parejo, López Obrador insistió que el único método eficaz para la elección es mediante la encuesta, ya que es un proceso democrático donde se puede sentir el pulso de la sociedad.

Ante esto, señaló que las voces que hablan de fraude y dados cargados, no demuestran su vocación democrática y faltan al respeto al pueblo.

“Que tengan confianza de que no hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Es interesante el tema, es que fue tanta la subcultura, tan marcado, que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. ¡No va a haber señal! La señal la va a dar la gente y es muy sencillo.

“En el caso de los candidatos a la Presidencia, encuesta y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y también, cuando se habla de que no hay piso parejo, ese es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular, que no se use eso como excusa”, señaló el mandatario federal en conferencia de prensa.

En diversos foros, simpatizantes del canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal ha dicho que debe haber piso parejo en las encuestas que elegirán al candidato de Morena a la Presidencia, incluso, en algunos casos se ha pedido que sea una encuesta, como la que eligió a López Obrador en 2012, que se replique en el proceso electivo del partido para 2024.

De igual forma, el tabasqueño hizo un llamado a los aspirantes a respetar los métodos del partido y los resultados que arrojen los sondeos.

“Ahora, si se quiere ser candidato o gobernador, ‘haiga sido como haiga sido’, pues fraude, pero no. Y también lo otro: ‘no salí yo, no hay democracia, si salgo yo, sí hay democracia’, no. Los que venimos del movimiento tenemos que tener muy en cuenta que no luchamos por cargos, luchamos por principios, por ideales. Quien no le tiene amor al pueblo no sirve ni para la política ni para el periodismo”, expuso.

