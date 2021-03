AMLO afirma que él no habría declarado guerra a la delincuencia ‘como hizo Calderón para legitimarse’

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, consideró este martes que de haberse respetado el voto en 2006 se habría evitado la guerra contra el narco que declaró Felipe Calderón con el objetivo de legitimarse en la presidencia tras el presunto fraude electoral.

“Si no ha salido adelante nuestro país en mucho es por la falta de democracia, imagínense cuánto se hubiese evitado si se hubiese respetado el voto en 2006, yo no hubiese declarado la guerra a la delincuencia como lo hizo Calderón buscando legitimarse después del fraude”, aseguró.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Durante su conferencia diaria, el mandatario mexicano dijo que en su administración se puede comprobar que sí se combate a la delincuencia pero con respeto a los derechos humanos no como en tiempos de Calderón

“Hay enfrentamientos pero en todos los casos la secretaría de la Defensa y la secretaría de Marina garantizan los derechos humanos y lo podemos probar, en el gobierno de Calderón en los enfrentamientos eran mucho más los muertos que los detenidos. ¿Por qué? Porque se remataba a los heridos, acá no es así y tenemos las pruebas, son más los detenidos en los enfrentamientos que los que pierden la vida”, explicó.

AMLO agregó que fueron delincuentes de cuello blanco quienes estuvieron detrás del fraude de 2006, los que han robado y saqueado al país.

“Pues los mismos, los delincuentes de cuello blanco, porque también sólo se hablaba de delincuencia organizada, ¿y la otra delincuencia?, los que habían secuestrado al gobierno para robar, para saquear, esos ni siquiera perdían su respetabilidad, los malandros de cuello blanco”, añadió.

López Obrador sacó el tema del presunto fraude electoral de 2006 a colación al ser cuestionado sobre el Acuerdo por la Democracia, al cual el mandatario convocó a gobernadores hace unas semanas para que no interfieran en el proceso electoral en curso.

El presidente dijo que aunque hay leyes al respecto, dicho pacto no es innecesario porque todos los gobernantes deben ayudar para que se garanticen elecciones limpias y libres.

“Es un acuerdo por la democracia para que ya no se utilice el presupuesto con propósitos electorales, que no se repartan despensas, que no se compre con dinero el voto, que no se amenace, que no se condicionen los programas sociales al voto, que no haya ‘carrusel’, ‘urnas embarazadas’, que ya no voten los finados, que no se falsifiquen las actas, todo esto que pasaba, que es una vergüenza, que tampoco veía el INE, incluso a los que están, que se hacían de la vista gorda. Entonces, que ya eso ya se termine”, expresó.

Sigue las noticias de la política mexicana en este enlace