AMLO agradece al Senado confianza en Fuerzas Armadas para garantizar seguridad pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció el aval de los senadores de Morena, sus aliados políticos, además del PRI y el PRD, por haber avalado la reforma constitucional que mantiene a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028.

“Aprovechando, para agradecer a los senadores, porque ayer ya se aprobó la reforma constitucional y se amplía el plazo para que el Ejército y la Marina puedan estar hasta 2028 apoyando la consolidación de la Guardia Nacional. Y que puedan estar ayudando en labores de seguridad pública.

“Les tenemos confianza a los integrantes de las Fuerzas Armadas porque prevalece ahora una concepción distinta acerca del respeto absoluto a los derechos humanos. Yo diría que no siempre fue culpa de ellos la violación de los derechos humanos, más bien reitero, las Fuerzas Armadas recibían órdenes de autoridades civiles”, comentó el jefe del Ejecutivo federal.

En rueda de prensa, López Obrador afirmó que la aprobación de esta iniciativa no generará ninguna traba en la Cámara de Diputados pues era en la Cámara alta donde mayor resistencia había por parte de los legisladores.

“Ahora, no sólo ya está en la Constitución, porque pasa esta iniciativa, regresa a la Cámara de Diputados, pero estoy seguro que no va a haber problema porque donde había más resistencia era en el Senado, porque no era una reforma a la ley sino a la Constitución”, dijo.

El nuevo dictamen -avalado con 87 votos a favor y 40 en contra- conserva la modificación del artículo quinto transitorio para ampliar a 2028 que el presidente disponga de la Fuerzas Armada en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y subordinada.

Las nuevas características vienen en la presentación del informe sobre las tareas que realicen las Fuerzas Armadas y los recursos que se otorgarán a estados y municipios en tareas de seguridad pública.

Como parte de las adendas al dictamen, el Ejecutivo federal tendrá que presentar ante el Congreso de la Unión cada semestre -y no cada año como se contemplaba al principio- un informe sobre la facultad del mandatario de disponer del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública y proporcionará los indicadores cuantificables y verificables que permitan evaluar los resultados obtenidos, y debe corroborar el respeto a los derechos humanos y a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

