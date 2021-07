El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este domingo que la Guardia Nacional tendrá 50,000 millones de pesos más para consolidarse en los próximos dos años.

“Ya hemos convenido en una reciente reunión que la Guardia Nacional va a contar con más presupuesto, va a disponer de 50,000 millones de pesos adicionales para terminar de consolidar esta institución a finales del 2023, con todos los elementos, con todo el profesionalismo de los que integren la Guardia Nacional, con salarios justos”, dijo el mandatario en un evento en Xalapa, Veracruz, donde inauguró instalaciones de dicha institución.

López Obrador también anunció que se construirán viviendas para las familias de los elementos de dicha corporación.

“Con todas las instalaciones requeridas, tanto para que permanezcan los elementos de la Guardia Nacional en sus labores de vigilancia, como también se van a construir unidades habitacionales para las familias de los elementos de la Guardia Nacional”, dijo.

El presidente agregó que en su momento habrá una reforma a la Constitución para que la Guardia Nacional dependa de manera directa de la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Va a funcionar la Guardia Nacional para finales del sexenio que me corresponde porque no queremos que quede inscrita a ninguna Secretaría que no tenga la disciplina y el profesionalismo, que no vuelva a suceder lo que aconteció con la Policía Federal que primero estaba constituida en una secretaría y luego pasó a depender de la Secretaría de Gobernación y se echó a perder por completo de corrupción, se pudrió”, explicó.

AMLO dijo que de esta forma es como funcionan instituciones similares en otros países, dependiendo de los ministerios de Defensa.

“Así funcionan las guardias civiles, los guardias nacionales en otros países, así funcionan en España, en Italia, en Francia y otros países, la Guardia Nacional, la guardia civil pertenece a los ministerios de Defensa.

Durante la inauguración del cuartel estuvieron presentes también los secretarios Luis Cresencio Sandoval, de Defensa; Rafael Ojeda, de Marina; Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad; el Comandante de la Guardia, Luis Rodríguez Bucio, así como el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

