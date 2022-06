AMLO anuncia visita a Biden en julio; hará reclamo por exclusión en Cumbre y migración

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este lunes que en julio viajará a Washington a entrevistarse con su homólogo estadounidense Joe Biden, a quien le llevará el reclamo de haber excluido a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre de las Américas y la falta de compromisos para el desarrollo de Centroamérica.

El mandatario federal, quien también anunció que no asistirá a la reunión entre los países del continente, sostuvo que no se puede permitir que siga habiendo embargo económico a Cuba por parte de algunos líderes políticos con intereses en la isla.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo federal señaló que parte del planteamiento a partir de la exclusión de países de la Cumbre de las Américas, será la necesidad de la integración del continente como lo hicieron los europeos.

“Le mandé decir al presidente Biden que lo voy a visitar en julio. Voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América. Porque mi planteamiento es que así como se creó la Comunidad Europea y luego pasó a ser la Unión Europea, así necesitamos hacerlo en América.

“Pero esto va a significar un cambio en la política, dejar la confrontación, dejar el odio, dejar la amenaza, los bloqueos, el injerencismo y optar por la hermandad, por la política de buena vecindad. En un tiempo hubo un presidente en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, Neruda llegó a decir de Roosevelt que era el titán de las libertades por su política de buena vecindad, ¿por qué no llevar a la práctica el sueño de Bolívar, incluyendo a Estados Unidos y Canadá?”, expuso el presidente de la República de manera enérgica.

Lee: AMLO no irá a la Cumbre de las Américas; va a Oaxaca para atender emergencia

Aunque trató de atemperar su molestia por esta situación, el tabasqueño sostuvo que el presidente Biden ha sido objeto de presiones por parte de liderazgos cubanos y que pretenden que el bloqueo comercial a la Isla continúe.

“Ya no vamos nosotros a quedarnos callados ante las ofensas a migrantes y a mexicanos. Y voy a insistir en la reforma migratoria y tengo temas que tratar pero así como estoy hablando de la actitud del Partido Republicano, que seguramente van a manejar con sus voceros de que fue un fracaso en la Cumbre, pues sí, puede ser que sea un fracaso pero los responsables son ellos.

“Se violan los derechos humanos no sé dónde ¿y qué un bloqueo a un pueblo por una potencia no es una violación flagrante a los derechos humanos? Por eso, no a la Cumbre. Y un abrazo al presidente Biden, es una política que han aplicado por décadas, pero si no se dice basta no van a encontrar la salida, ningún país, ningún pueblo, ninguna nación en crisis sale adelante si no lleva a cabo transformaciones, cambios profundos”.

Otro de los puntos que buscará atender López Obrador ante Biden es la falta de compromiso de inversión en los países de Centroamérica para detonar el desarrollo económico y con ello frenar las olas de migración hacia Estados Unidos por la falta de oportunidades.

Este reclamo es añejo y tomó preponderancia cuando hace un mes, el presidente mexicano reclamó al gobierno de Estados Unidos, en una gira por El Salvador, Honduras y Guatemala, no haber desembolsado alrededor de 4 mil millones de dólares para atender las causas de fondo de la migración.

“Nos conviene por nuestras relaciones de cultura, por nuestra amistad pero también por relaciones económicas y comerciales, el unir a toda la región, vamos a hablar de eso. Quiero también tratarle el tema de Centroamérica, porque no es posible que no se atiendan las causas y todo se quiera resolver sólo con medidas coercitivas en el caso de la migración y otros temas”, afirmó.

