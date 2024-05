AMLO asegura que en México se garantizan las libertades tras marcha de la ‘marea rosa’

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que en el país se garantizan las libertades, luego de que el domingo organizaciones civiles y ciudadanía, afines a la oposición, se manifestaran para “defender” a México en la llamada “marea rosa”.

“Ayer fue un día, en efecto, intenso de manifestaciones y de debate (presidencial) y se demostró que se garantizan en México las libertades, que no hay represión, que hay democracia auténtica. El Zócalo estuvo lleno de manifestantes, se logró izar la bandera nacional”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante se refirió así a la concentración de miles de mexicanos que el domingo en la mañana se congregaron en la plancha del Zócalo de la Ciudad de México para expresar su apoyo a la opositora Xóchitl Gálvez, representante de la coalición Fuerza y Corazón por México.

La concentración, que significó la tercera en su tipo desde 2022, clamó por “defender la República” en un claro evento de apoyo a Gálvez y a los abanderados de su misma coalición, por lo que se abandonó el tinte apartidista que tuvieron anteriores convocatorias.

Señaló que el pueblo de México es “muy consciente” y que está muy politizado, lo cual dijo “es un hecho histórico”, ya que el cambio de mentalidad suele tomar incluso siglos.

“No exagero si sostengo que (los mexicanos) son de los ciudadanos más conscientes del mundo, entonces por eso vamos muy bien, requete bien”, zanjó.

Explicó que el cambio que vive el país no es sólo en lo político sino en lo económico y social.

“Las cifras no mienten, se ha incrementado el salario mínimo y el salario promedio en México como nunca en medio siglo. Hay oportunidades de trabajo como no sucedía en 40 o 50 años, México es de los países con menos tasa de desempleo en el mundo, está llegando inversión extranjera como nunca, hay inversión pública”, afirmó el mandatario.

En lo político, destacó que hay libertades plenas, democracia auténtica, no simulada, libertad de expresión, de manifestación y aseveró que no hay persecución a nadie, no se reprime a nadie.

“Estamos requete bien, los ciudadanos de manera libre van a decidir sobre el destino del país y de nuestro pueblo. Bien, vamos bastante bien. Agradecer a los que simpatizan con nosotros”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos a votar “a ejercer nuestro derecho, a considerar la democracia. Voto libre y secreto, lo que nos dicte nuestra conciencia”, manifestó.

En los comicios del 2 de junio, los más grandes en la historia de México, están llamados a las urnas más de 98 millones de ciudadanos para renovar 20,375 cargos, incluida la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales, incluida la Ciudad de México.

Con información de EFE.

