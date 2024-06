AMLO asegura que su Gobierno es el único que en 50 años no ha depreciado el peso

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este viernes que su Gobierno es el único que no ha devaluado el peso en 50 años, pese a la depreciación que ha sufrido esta moneda en las últimas dos semanas.

“Ahora que hay esta inestabilidad financiera, debemos nada más tener en cuenta que desde 1970, más de 50 años, más de medio siglo, todos los Gobiernos han devaluado el peso”, señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante se refirió así al volátil comportamiento que ha tenido el peso desde las elecciones del pasado 2 de junio, donde Claudia Sheinbaum se llevó el triunfo para la presidencia del país.

Tras la victoria de Sheinbaum, se ha depreciado el tipo de cambio peso-dólar y han caído las bolsas de valores, especialmente por la inminente aprobación de la reforma al Poder Judicial.

Dicha reforma es la iniciativa del Gobierno actual que mayor nerviosismo causa en los mercados, porque permitiría elegir por voto popular a los jueces, magistrados electorales y a la Suprema Corte, con lo que podrían llegar perfiles partidistas.

No obstante, López Obrador afirmó que, por primera vez en más de cinco décadas, el precio lejos de haberse devaluado se ha apreciado.

“Y por primera vez, aún como está (la situación) resulta que (el peso) se ha apreciado 8%, no sólo no se ha devaluado, sino que tiene 8 % (de apreciación)”, enfatizó.

Lee más: Peso retrocede por persistente temor a la aprobación de la reforma judicial de AMLO; perfila pérdida semanal

AMLO asegura que su administración es la única en medio siglo que no ha depreciado el peso

Aseveró que la moneda se devaluó desde el sexenio del presidente Luis Echeverría (1970-1976) y continuó su tendencia hasta el mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

López Obrador apuntó que hay sectores de la población que están muy desinformados, por lo que su Gobierno se dedicará en próximas semanas a informar ya que el bloque opositor, según él, no habla de esto.

“En su conversación no está esto, ni nada que tenga que ver con el hecho de que está bien la economía, que hay empleos, de que están bien los salarios, de que la gente está contenta, no, eso no está en la conversación”, subrayó.

Criticó que de lo que sus opositores hablan es de que se está destruyendo al país “que somos no sé qué otro país, que hay una dictadura, llegaron a decir ‘si hay democracia, pero no tanta democracia’”, enfatizó.

El miércoles el peso se depreció un 1.46% frente al dólar, al cotizar a 18.75 unidades por billete verde; sin embargo, el jueves tuvo una apreciación de 1.5% al cotizar en 18.47 unidades por dólar, según datos del Banco de México.

Con información de EFE

¿Usas más Facebook?, déjanos un like para estar informado