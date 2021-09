El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará una carta a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, para insistirle en que se atienda a los migrantes de Centroamérica con programas sociales de México.

En su conferencia matutina, el mandatario recordó el asesinato de migrantes guatemaltecos en Tamaulipas de hace 11 años y dijo que por ello propone que los centroamericanos que entrar al país se queden en albergues del sureste.

“Estamos haciendo una labor para contener la afluencia migratoria hasta donde podemos y seguimos insistiendo con el gobierno de Estados Unidos. Espero que esto se atienda para que se actué y se le den opciones a quienes por necesidad tienen que abandonar su pueblos”, dijo.

López Obrador comentó que busca que se extienda el programa Sembrando Vida a Guatemala, Honduras y El Salvador, para que en cada país se empleen a 80 mil personas y se siembren 200 mil hectáreas de árboles, y también se aplique Jóvenes Construyendo el Futuro para beneficiar a 30 mil personas que estén como aprendices.

Todos ellos, propuso, podrían ser beneficiados con visas temporales en Estados Unidos.

“Son 230 mil empleos, pero en 6 meses, y con un compromiso de Estados Unidos de que a quienes se inscriban en estos programas, van a tener, en un tiempo adecuado, visas temporales de trabajo para que puedan ir, trabajar seis meses y regresar a ver sus plantaciones y actividades en Centroamérica”, explicó.

El titular del Ejecutivo comentó que planteará estas propuestas nuevamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en una carta que le enviará la próxima semana, “porque no podemos sólo estar deteniendo, reteniendo, hay que atender las causas, la gente no sale por gusto de sus pueblos, no abandona a su familia por gusto, lo hacen por necesidad”.

López Obrador agregó que la semana pasada fue a Tapachula, Chiapas, donde dio la instrucción de respetar los derechos humanos y que no sean maltratados los migrantes guatemaltecos, salvadoreños y hondureños que entren a México.

No obstante, han continuado los operativos para frenar a los migrantes y se han registrado enfrentamientos que han dejado heridos.

La mañana de ayer miércoles, miembros del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a cerca de 80 personas de los cientos que forman la caravana compuesta en su mayoría por haitianos, cansados de esperar por sus trámites migratorios en Tapachula, a metros de la frontera con Guatemala.

A pesar de que el lunes pasado dos efectivos del INM fueron suspendidos por aplicar fuerza excesiva contra un migrante, algunos inmigrantes fueron sometidos con golpes por efectivos de seguridad, de acuerdo a testigos.

Otras grabaciones publicadas por medios locales evidenciaron que, para evitar ser detenidos, algunos migrantes arrojaron piedras a agentes de migración y a efectivos de la Guardia Nacional.

Con información de Reuters

