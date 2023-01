AMLO busca que el 10% de pasajeros totales del aeropuerto de Cancún utilice el Tren Maya

De los cerca de 30 millones de turistas que arriban a Cancún por la vía aérea, el gobierno federal plantea que cuando menos un 10% de ese flujo se suba a la ruta de 1,554 kilómetros del Tren Maya a partir de diciembre próximo, dijo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Entonces, si pones de favor el plano del Tren, acabo de estar allá y me gustó mucho que se llegó a 30 millones de viajeros en el aeropuerto de Cancún, récord, imagínense, estamos buscando que al menos el 10% utilicen el tren para que se internen”, enfatizó.

“El Tren Maya es inversión pública, la refinería, el Istmo, el aeropuerto, no es deuda ni concesiones, las utilidades van a ser para el retiro de elementos de las Fuerzas Armadas, por eso también decidimos entregar estas obras a una empresa de la Sedena para que estas obras no pasen al sector privado, no privaticen, eso ya no lo queremos”, explicó.

Hace unas semanas, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que el aeropuerto de Cancún, que cuenta con cuatro terminales, rompió un récord al operar 719 vuelos.

Entre las aerolíneas que operan en la terminal aérea están Aeroméxico, Air Canadá, Air Europa, Air France, Air Portugal, Air Transat, Alaska, Allegiant, American, Avianca, British Airways, Condor, Copa y Delta.

También Edelweiss, Eurowings, Flair Airlines, Frontier, JetBlue y KLM, Magnicharter, Sky Airlines Perú, Southwest, Spirit, Sunwing, Swoop, TAG Airlines y Thomson.

