AMLO buscará sinergia con empresarios: Polevnsky

La relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los empresarios mexicanos será muy estrecha y con el objetivo de consultar a estos últimos respecto a los enfoques y medidas establecidas para potenciar el desarrollo económico del país, aseguró Yeidckol Polevnsky, presidenta nacional de Morena.

Incluso no se descarta la integración de un consejo con empresarios de diversos sectores, expresó la integrante de Morena en entrevista con Forbes, al considerar como un hecho la victoria del candidato de izquierda el próximo 1 de julio en las urnas electorales.

“Vamos a tener muchas reuniones porque los temas son muchos y amplios. Uno de los temas que más les importante y que vamos a tender es el de seguridad, también puedo mencionar el de de infraestructura, que le hacen falta al país, carreteras, aeropuertos, otro tema importante, el tema de la competitividad, además hemos estado enfocado en el tema del salario mínimo, hemos planteado que no solamente es un tema de principios y calidad de vida por de los trabajadores sino un tema que le conviene a los empresarios”, apuntó.

El encuentro con Polevnsky ocurrió durante un encuentro a puerta cerrada con Orlando Camacho, director de la México SOS, para firmar la Agenda de Seguridad y Justicia 18.24 elaborada por el organismo.

Aunque estaba prevista la participación de Alejandro Martí, presidente del organismo, no arribó al anunció de la firma de convenio.

Martí se pronunció en abril de este año en contra de la propuesta de Amnistía de López Obrador, desde su perspectiva de victima indirecta del crimen.

La presidenta de Morena no aclaró la ausencia del empresario y en cambio afirmó que la propuesta de amnistía ha sido tergiversada de forma intencional.

“Con amnistía nos referimos a presos indígenas que no tuvieron traductores, jóvenes que no pudieron pagar una multa, de gente que no tuvo el juicio adecuado, hablamos también de casos como en la montaña de Guerrero en donde todo mundo conoce que hay una situación de máxima pobreza y en donde no ha habido alguien que los apoye para producir un producto y comprárselo que les dé viabilidad y que son presos en donde niños se dedican a ser halcones”, afirmó.

Descarta fraude electoral

Polevnsky descartó que se presente un escenario de fraude electoral el próximo domingo, toda vez que el margen por el que va a ganar AMLO es muy amplio.

“No hay posibilidad de un fraude electoral porque el porcentaje de votación es tan alto que no hay posibilidad de hacer ningún tipo de manejo. Primero empezaron a decir que Andrés ya había llegado a su techo, llegó a 34 y hoy hay quien le da hasta el 60% de las preferencias del voto y los indecisos que eran muchos hoy están entre el nueve y el 14% a medida que fueron bajando los indecisos Andrés Manuel fue creciendo lo que quiere decir que todos los indecisos se voltearon hacia Morena y seguramente entre esos indecisos habrá muchos morenos de closet”, aseguró Polevnsky.

Estas declaraciones contrastan con las que hizo el pasado el 25 de junio al advertir a los partidos políticos que se encontrarían con el diablo en caso de querer hacer algún fraude electoral.