AMLO califica a organizadores de la ‘marcha por la democracia’ de rateros y deshonestos

Ante la convocatoria para realizar una marcha el 13 de noviembre en contra de la reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes de rateros, hipócritas, deshonestos y sin autoridad moral a quienes han convocado a esta manifestación que partirá del Ángel de la Independencia.

“Cómo no va a convocar (Vicente) Fox a la marcha en contra de nosotros si está molesto, si ya no se le dan los 5 millones de pesos mensuales de pensión y ya no tienen toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie; y lo mismo en el caso de (Felipe) Calderon y todos, y Claudio X. González, su papá, asesor económico de (Carlos) Salinas, hicieron su agosto”, dijo el tabasqueño.

En su conferencia matutina, el mandatario pidió a sus simpatizantes no salir de sus casas el día de la llamada “Marcha por la democracia” para evitar enfrentamientos con sus opositores y así esta manifestación se realice sin problema; además, invitó a los convocantes de ésta, que son empresarios y partidos de oposición, que lleguen al Zócalo, donde tendrán el acceso libre para hacerlo.

“Hago un llamado a todos los ciudadanos y en especial a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar, que se ejerza el derecho a la libre manifestación”, pidió.

El mandatario también señaló que quienes se oponen a la reforma electoral que él presentó es porque quieren que continúe la corrupción y los privilegios para los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Es una lucha política porque quieren que continúe el mismo régimen de corrupción. Lo que está en el fondo es que quieren seguir robando, porque no tiene llenadera, quieren mantener privilegios, ellos están a favor, que se escuche bien y que se escuche lejos, de un sistema político muy parecido a la oligarquía”, dijo el mandatario.

El presidente agregó que estos opositores llevan 36 años robando, saqueando y convirtiendo a México en un país de desigualdad, donde unos tienen todo y la mayoría carece de lo indispensable.

“Es una cúpula de poder político con achichincles, voceros, y despistados aspiracionistas, que buscan llegar a ser fifís y desde luego los medios de información. Eso es lo que está en el fondo. ¿Por qué no quieren que elija el pueblo a los consejeros y a los magistrados? ¿por qué los va a elegir la cúpula partidista y los partidos ? ¿por qué no lo eligen los ciudadanos? ¿qué eso no es democracia?”, cuestionó López Obrador.

