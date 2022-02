AMLO callará en inauguración del AIFA por revocación; arremete contra el INE

A fin de no violentar la veda electoral determinada por el Instituto Nacional Electoral (INE) por la consulta de revocación del mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que decidió no tomar la palabra durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) programada para el próximo 21 de marzo.

No obstante las restricciones de la autoridad electoral para hablar sobre las acciones de gobierno, el mandatario federal aprovechó su conferencia matutina para afirmar que el nuevo aeródromo, construido por militares, será un gran aeropuerto.

“Sobre la inauguración del aeropuerto el día 21 de marzo sí voy a participar, porque esto lo dijimos desde hace más de un año, es un gran aeropuerto pero para que no vayan a decir que estamos haciendo propaganda he decidido participar sin tomar la palabra.

“Yo creo que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto sí pueden hablar y a lo mejor los gobernadores”, expuso el jefe del Ejecutivo federal.

El INE consideró que como parte de la veda electoral, ni el presidente, gobernadores o políticos pueden manifestar públicamente acciones o respaldo a favor de la administración actual pues es considerado un acto de propaganda.

Al respecto, el tribunal ya ha emitido algunas sanciones contra el Ejecutivo federal, como bajar eventos públicos de los canales de difusión de la Presidencia, al considerar que violan la veda electoral.

En ese sentido, López Obrador afirmó que se cumplirá con las sentencias del Tribunal, aún cuando no están de acuerdo con su actuar ya que están incurriendo en actos antidemocráticos.

“Estamos cumpliendo con todo lo que ordena el Tribunal aún bajo protesta porque están confundiendo propaganda con información y además el INE está actuando de manera antidemocrática”, acusó el mandatario federal.

El presidente de la República volvió a arremeter contra el INE, al considerar que está faltando a la Constitución al poner un menor número de casillas de las estipuladas por la ley, pese a que cuenta con el presupuesto suficiente para cumplir con su obligación.

“Están llevando a cabo lo de la revocación de mandato, que es un principio constitucional a regañadientes y obstaculizando el que se lleve a cabo esta consulta, es de dominio público, es evidente”, reprochó.

En una lámina, el jefe del Ejecutivo federal expuso que pese a que el INE tiene una bolsa de mil 695 millones de pesos para este ejercicio, sólo instalará 57 mil casillas, el mismo número que se utilizó para la consulta de popular de juicio a los expresidentes y en la que destinó 502 millones de pesos.

“Es una violación flagrante a la Constitución, si hay un mandato constitucional no pueden alegar que no tienen dinero porque tienen un presupuesto suficiente. No sólo porque ganan más los consejeros que el presidente de la República y tienen viáticos y gastos excesivos, si es un mandato constitucional, suspenden gastos para cumplir”, consideró.

