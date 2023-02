AMLO carga contra Transparencia Internacional por callar sobre corrupción en el neoliberalismo

El presidente Andrés Manuel López Obrador cargó este martes contra Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana al acusar que durante el periodo neoliberal callaron sobre los múltiples casos de corrupción y, al contrario, calificaron positivamente sus acciones para combatir esta práctica.

“Yo no le tengo confianza a esta institución porque fueron de las que se callaron o calificaron muy bien a los gobiernos neoliberales, esos institutos supuestamente anticorrupción, ni los internacionales ni los nacionales. Aquí en los nacionales participaba Federico Reyes Heroles, la Casar, María Amparo Casar, es como Claudio.

“Yo les llamaba, ¿cómo se llamaba su organización? Mexicanos a favor de la Corrupción, porque eso son, no tienen autoridad moral. Entonces no considero que tengan ellos una visión objetiva de lo que está pasando en el país. Yo sí puedo decir que el propósito fundamental del gobierno de encabezo es acabar con la corrupción y lo hemos hecho como no se hacía en décadas”, aseguró.

A finales de enero, dichas organizaciones reportaron que México retrocedió dos puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2022, al caer del sitio 124 al 126 de 180 países evaluados, lo que implica una peor posición.

México mantuvo por tercer año consecutivo una calificación de 31 puntos sobre 100 en el IPC, considerado el principal indicador mundial de medición de la corrupción en el sector público.

El país comparte la misma calificación que Bolivia, Laos y Uzbekistán, expusieron Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana en un boletín.

Pero México también está peor evaluado que Cuba (45), Colombia (39), Argentina y Brasil (38), Ecuador, Panamá y Perú (36), El Salvador (33) y República Dominicana (32).

Transparencia Internacional recordó que los resultados de México ilustraban una tendencia positiva en 2019 y 2020, años en los que mejoró del puesto 130 al 124.

“Si el presidente permite la corrupción, imagínense si se tolera arriba, nada más, cuánto se condenaba de impuestos a los de arriba. Pues eso es corrupción. Pero me puede decir un jurisconsulto, no, estaba permitido. Y sí, es una facultad que tenía el presidente para condonar los impuestos. Pero ese es un acto de corrupción.

“Cómo le vas a condonar los impuestos a los banqueros, a las grandes corporaciones empresariales y vas a estar cobrando impuestos a todos los mexicanos, a todos los consumidores, porque todos pagamos impuestos, hasta la gente más humilde, la gente más pobre cuando compra una mercancía va incluido el impuesto”, expresó López Obrador.

