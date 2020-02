AMLO cena con empresarios; se comprometen a mantener inversiones en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió ayer con empresarios, quienes, según dijo, le mostraron su confianza en el desempeño económico de México.

Refirió que los empresarios se mostraron “muy optimistas con el futuro del país, con el compromiso de mantener y ampliar inversiones”, presumió el mandatario.

“Los directivos ya saben que no hay empresas predilectas como se hacía antes y que hay piso parejo para todas las empresa, porque se respeta el Estado de Derecho y que se cumplirán con los contratos firmados”, manifestó López Obrador en su conferencia de prensa matutuina.

En su cuenta de Twitter, el mandatario informó que “cenamos con Susan Segal, presidenta de Americas Society Council of the Americas y directivos de Scotiabank, HSBC, Walmart, Chevron, Medtronic, The AES Corporation, MetLife, Kellogg, Cisco, Amazon, Citi, Principal Financial Group, Sempra Energy, FedEx y American Tower Corporation.

Hace unas semanas, pese a la contracción del Producto Interno Bruto (PIB) en 0.1% en 2019, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) negó que la economía esté en recesión, porque aunque lento hay creación de empleos, e incluso prevén para este año un crecimiento en un rango de 1.0 a 1.3%.