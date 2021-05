AMLO critica a gobernador de Banxico por compra de plantas chatarra

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León Carrillo, fue un mal servidor público, ya que firmó la compra de plantas de fertilizantes a sobreprecio cuando fue director de Nacional Financiera.

El mandatario federal señaló que si Díaz de León se hubiera dirigido con honestidad, no habría firmado los contratos de compraventa de las plantas debido a que su operación significaba un daño a la hacienda pública.

“A él le tocó firmar el acuerdo, si se tratara de un técnico bueno, honesto, hubiera revisado la compra o el contrato de compra-venta y se hubiese dado cuenta que era un contrato contrario al interés público y no hubiese firmado”, apuntó el jefe del Ejecutivo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Lee: Estos son tres posibles sustitutos del gobernador del Banco de México

En 2015, Pemex, que era dirigido por Emilio Lozoya, compró una planta de Grupo Fertinal por 635 millones de dólares a pesar que esta empresa debía 406 millones de dólares a Banco Azteca con créditos operados por Nacional Financiera y el Banco Mexicano de Comercio Exterior.

“El gobernador fue el que aprobó el crédito para la planta de fertilizantes en 2015, unas plantas de fertilizantes que se adquirieron a precios elevados.

“Hay deuda de 1,000 millones de dólares, si fueran buenos técnicos no hubiese llevado a cabo esas operaciones, ¿cómo se justifica eso?”, lanzó el mandatario.

Ante este historial, el presidente señaló que Díaz de León no encabezará el Banco de México por un segundo periodo, no obstante, señaló que su propuesta no significará un gran cambio a las políticas que se han emprendido en la institución.

En ese sentido, López Obrador reiteró que el nuevo gobernador de Banxico será una personal con gran experiencia en el sector económico, honesto y responsable.

“No va a ser un gran viraje para que todo mundo este tranquilo, va a hacer nuestra propuesta un economista serio, responsable, honesto eficiente”, afirmó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado