Con 1,363 promesas hechas en dos años y medio de gobierno y con un avance del 13.4% en su cumplimiento, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador necesitaría 15 años adicionales para poder cumplirlas, estimó la organización ciudadana Sí por México.

La agrupación, la cual impulsa la alianza del PAN, PRI y el PRD en las elecciones del 6 de junio, apuntó que si el mandatario federal sigue lanzando promesas con una tasa tan baja de cumplimiento, necesitaría 44 años adicionales.

“Lo que estamos obligados a preguntarnos es por qué el presidente hace tantas promesas y no las cumple. Ha hecho tantas en los dos años y medio que lleva en el poder que llevaría más de dos sexenios para cumplirlas.

“Los gobiernos autoritarios, por no decir totalitarios como es este, necesitan decirle a la gente lo que quieren escuchar para que lo respalden. No importa qué es lo que prometan ni si lo van a cumplir o no, lo que menos les importa es trabajar para beneficiar al país”, acusó la expriista Beatriz Pagés, una de las fundadoras de esta organización.

Entre las promesas que Sí por México considera incumplidas está que el sector de salud no es aún equiparable con los de Dinamarca o Finlandia; que no aumentarían los precios de los combustibles y que se crearían 2 millones de empleos en 9 meses.

“El gobierno de Morena nos promete cosas todos los días: que nuestro sistema de salud sería tan bueno como el de Canadá o Dinamarca y hoy nuestros compatriotas mexicanos no tienen acceso al hospital o se mueren por no encontrar medicinas que antes sí estaban”, reprochó el abogado Luis Asali, en conferencia de prensa.

Sumado a esto, Asali alertó que de cara a las elecciones del 6 de junio, Morena y el presidente de la República inundan el ambiente con una falsa percepción de fraude debido a que las preferencias electorales no les benefician.

“Su posición es tan cínica como aquella que dice que las elecciones solamente serán válidas y limpias si gana Morena, y si no, entonces necesariamente habrá un fraude. Como ciudadanía debemos estar informados y listos para acudir en defensa de nuestras instituciones y con ello evitar que nos roben el futuro de México”, consideró el abogado.

