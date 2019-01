AMLO defiende apoyo a víctimas de explosión y otros 6 puntos de su ‘mañanera’

En su conferencia de prensa “mañanera” de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció por seguir apoyando a las personas heridas y a los deudos de fallecidos en la explosión de Tlahuelilpan. Esto y más dijo el mandatario a los medios de comunicación.

Se mantiene apoyo tras explosión

Pese a que la mayoría de los mexicanos están en desacuerdo en que el gobierno apoye a los afectados por la explosión en una toma clandestina en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, el presidente dijo que él piensa que sí se les debe respaldar.

López Obrador señaló que aunque las personas estaban robando gasolina, no eran responsables de lo sucedido.

“Hay mucha gente que sostiene que son culpables los que hacen esto, pero hay que entender las circunstancias, (…) no coincido con eso, hay que apoyar a la gente”, mencionó.

Asimismo, agregó que todos deben convencer a los que “por necesidad” se dedican al huachicoleo de dejarlo de hacer.

“Son dos cosas distintas, el que lo hace por necesidad, el que tiene que recoger 20 litros de gasolina para venderlos y sobrevivir y el que tiene ya toda una red de robo de combustible, incluso con pipas para lucrar, para obtener recursos, no olvidemos que se trata de un robo, un negocio ilícito de más de 3,000 mdd al año y no implica inversión, no es una empresa, es robo”, sentenció.

El mandatario destacó sus visitas de ayer a Ixtlahuaca y Acambay, donde se registran altos índices de robo de combustible, en las cuales ofreció los programas sociales que darán apoyos de hasta 8,000 pesos, y comentó que mañana hará lo mismo en poblados de Puebla e Hidalgo.

En es sentido, consideró que con los programas de bienestar se logrará que la gente no tenga necesidad de dedicarse a actividades ilícitas como el huachicoleo.

Suman 95 fallecidos

Jorge Alcocer, secretario de Salud, dio a conocer que en en las últimas 24 horas se registraron dos defunciones más de personas que estuvieron en la explosión de Tlahuelilpan, por lo que los fallecidos ascienden a 95.

No obstante, el funcionario admitió que el gobierno de Hidalgo está manejando la cifra de 96, por lo que señaló que se deberá cotejar la información.

En cuanto a los hospitalizados, Alcocer detalló que ayer fueron traslados cuatro pacientes que estaban en Hidalgo al Instituto Nacional de Rehabilitación de la Ciudad de México.

En total, 44 personas permanecen internadas, 6 de ellas en hospitales de Hidalgo, 7 en el Estado de México y 31 en la capital del país.

Desabasto de gasolina en Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco

López Obrador reconoció que debido al plan contra el huachicoleo, ciudades del norte del país, como Monterrey y Reynosa, así como el estado de Jalisco padecen desabasto de combustible.

Con respecto al norte, el presidente indicó que debido a tomar clandestinas, se sacaron de operación dos ductos y aseguró que en el caso de la capital de Nuevo León ya se avanza en la normalización del abasto.

Detalló que apenas a las 2:00 horas de hoy se registró una toma en un ducto y ya se está reparando.

Con respecto a Jalisco, el mandatario adjudicó el problema también al cierre de ductos obligado porque personas “pinchan” los ductos y descartó que la entidad sea castigada de forma política.

En las últimas horas, agregó, se envió el equivalente a 50,000 barriles de combustible en el tiempo que se pudo operar el ducto que surte al estado.

En el mismo tema, el titular del Ejecutivo agradeció el apoyo de los ciudadanos y comentó que éstos ya están apoyando con informes de tomas clandestinas.

“Gracias a eso, ayer se pudo evitar que una toma nos sacara (de operación) el ducto Tuxpan-Atzcapotzalco”, dijo para luego mencionar que antier tuvo que parar por seis horas.

Coordinación para medios públicos

El presidente informó que propondrá al Senado la designación como titular del Sistema Público de Radio y Televisión a del periodista Jenaro Villamil, a quien le encargó el objetivo de establecer la coordinación para todos los medios públicos del Estado.

El Sistema fue creado en el sexenio pasado, pero no se consolidó el trabajo en conjunto de los diferentes medios públicos, tanto estaciones de radio como canales de televisión, indicó López Obrador.

“Se va a coordinar todos los medios para que haya una orientación editorial que tenga como propósito informar con objetividad, con profesionalismo, con independencia, aún siendo estaciones de radio, canales de televisión del Estado, no va a haber injerencia en la información que se transmita, van a tener estos medios absoluta autonomía, el propósito es informar profesionalmente”, indicó el mandatario.

Aclaró que de ninguna manera se busca contrarrestar, afectar o competir con el sistema de concesiones establecido y dijo que sería incorrecto ver esa decisión como una acción en contra de los medios privados.

Así, el presidente nombró al frente del Canal 22 a Armando Casas, en Radio Educación nombró a Gabriel Sosa Plata, en el Instituto Mexicano de la Radio (Imer), a Aleida Calleja; en la Dirección General de Televisión Educacitva, a Lidia Camacho; en Notimex, a Sanjuana Martínez; en la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía (RTC), a Rodolfo González; en Canal 11, el actual senador José Antonio Álvarez Lima –quien tendrá que pedir licencia–, y en Canal 14, a Fernando Coca.

Villamil señaló que la idea de la coordinación es crear una armonía entre los medios púbicos y destacó que éstos no son medios del gobierno, sino del Estado y no tienen por qué imitar un modelo comercial.

“Se buscará una coordinación plena que además también respete los derechos de las audiencias, que construya un nuevo modelo, que la apuesta sea a la inteligencia de las audiencias, ya no más una televisión para una clase media jodida que no va a salir de jodida, como dijo un clásico”, expresó.

Relación con Puebla, institucional

Ante su visita mañana a Puebla, el presidente aseguró que la relación que llevará con las autoridades de ese estado será institucional.

Puebla es el único estado al que López Obrador no ha acudido desde su triunfo el 1 de julio el año pasado, primero por el conflicto postelectoral que tuvo esa entidad, el cual terminó con la ratificación en el Tribunal electoral de la victoria de la panista Martha Érika Alonso.

Tras ello, el mandatario federal expresó su desacuerdo, pero señaló que respetaría el fallo. Luego, a los pocos días de haber tomado posesión de su cargo, la gobernadora murió junto con su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, al caer el helicóptero en el que viajaban.

El lunes pasado, el Congreso poblano eligió como gobernador interino a Guillermo Pacheco Pulido y este miércoles, López Obrador ofreció su trata institucional.

“No puede ser que yo vaya a un estado sin invitar al gobernador”, comentó.

Asimismo, el presidente se desmarcó de un presunto pacto de Morena con el PRI para elegir a Pacheco Pulido y tras asegurar que no conoce al nuevo gobernador, comentó que los diputados locales del PAN también lo apoyaron, pues en la votación todos los votos fueron a favor y hubo solo una abstención.

“El señor tuvo capacidad para lograr consenso, porque no es fácil eso”, mencionó López Obrador.

‘Tardará un poco reducir violencia’

Previo a la instalación mañana del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el titular del Ejecutivo admitió que el número de asesinatos en el país tardará en bajar por los niveles de violencia con los que recibió el país.

“Estaba muy arriba la incidencia delictiva, va a tardar un poco en normalizarse y en reducirse la violencia”, dijo.

Duerme en Palacio y sí usará camioneta en carretera

Debido a los ajustados horarios que maneja, el presidente comentó que se ha quedado a dormir en Palacio Nacional.

“Se construyó un departamento en tiempos de Felipe Calderón y se mantuvo con el presidente Peña, existe ese departamento y me he quedado a dormir en ésto y es posible que me traslade a vivir, pero esto no es una decisión personal, tiene que ser un acuerdo familiar”, detalló.

Asimismo, al ser cuestionado sobre sus viajes en carretera en una camioneta y no en el Jetta blanco en el que se traslada en la ciudad, López Obrador confirmó que sí usará esa camioneta para ir a estados cercanos pues es “más resistente”, mientras que se moverá en el auto en la capital.

Tras descartar que la camioneta sea blindada, el mandatario reiteró que todos los vehículos blindados que tenía el Estado Mayor Presidencial se van a vender en el tianguis que prepara.

Al respecto, dijo que la Secretaría de Hacienda está haciendo los trámites de ello, como el inventario, los avalúos y el sitio donde se hará la venta.