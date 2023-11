AMLO defiende avances en reforestación y energía en México previo a la COP28

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles los avances de su Gobierno en reforestación, protección de áreas naturales y transición energética en víspera de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), a la que no acudirá.

“Sí estamos avanzando en la transición energética, en el uso de energías renovables, se va avanzando y se va a seguir haciendo, por eso lo de mañana va a tener un seguimiento y una aportación de nosotros”, ha afirmado el mandatario en su rueda de prensa diaria.

Al igual que el resto de los años, López Obrador no acudirá a la reunión de Dubái, que comienza este jueves marcada por la agenda predeterminada en la COP21 celebrada en París en 2015, en la que se acordó realizar un balance mundial de los avances logrados en mitigación, adaptación y financiación en la reunión de 2023.

Este, que será uno de los resultados más relevantes de la cumbre, se basa en un proceso técnico y político que toma en cuenta el progreso desde 2015 e identifica las carencias para establecer la agenda que permita mantener el objetivo de no superar el 1.5 grados de aumento de temperatura a escala global.

El Gobierno de México elevó en la COP27 su meta de reducción de gases de efecto invernadero del 22% al 35% con fecha en 2030.

Para ello, López Obrador ha presumido de su programa social “Sembrando Vida”, al que considera la mayor estrategia de reforestación del mundo.

“Esto también no se dice, pero lo podemos probar, no hay en el mundo un programa de reforestación como ‘Sembrando Vida’, no destinan en Estados Unidos, ni en China, ni en Rusia, ni en ningún país de Europa, casi 2,000 millones de dólares para sembrar árboles, en ningún país del mundo están sembrando 1,000 millones de árboles, como lo estamos haciendo nosotros”, ha sostenido.

El presidente ha señalado que, tras el fin de su Gobierno en 2024, va a “dejar más de 5 millones de hectáreas de reservas naturales protegidas”.

“Estamos haciendo muchas cosas para la protección de la naturaleza, del medioambiente, hasta hace como seis meses, sosteníamos que ocupábamos el segundo lugar en la creación de reservas naturales (en la historia de los gobiernos de México)”, ha declarado.

Hasta ahora, el Gobierno de México no ha detallado quiénes conformarán la delegación del país en la COP27. EFE

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

¿Te gusta informarte por Google News? Sigue nuestro Showcase para tener las mejores historias