AMLO defiende gestión frente a desaparecidos tras renuncia de responsable de comisión

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este jueves su labor ante la crisis de personas desaparecidas tras la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) del Gobierno, Karla Quintana, por “los contextos actuales”.

“Se está haciendo una búsqueda en todo el país de desaparecidos, y ya pronto vamos a tener un informe, se ha avanzado bastante, en muchas partes hay buenas noticias porque se están encontrando jóvenes, personas que se habían considerado desaparecidas en el censo que tenía originalmente”, justificó en su rueda de prensa diaria.

Sus declaraciones se producen después de que Quintana presentó la noche del miércoles su “renuncia con carácter de irrevocable y con efectos inmediatos” en “virtud de los contextos actuales”.

Aunque la ahora exfuncionaria no ofreció más detalles, su dimisión ocurre mientras López Obrador busca cambios al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza más de 110,000 mexicanos no localizados desde que hay registro.

El mandatario afirmó que Quintana no dio razones sobre su renuncia.

“Yo creo que cerró un ciclo y somos libres”, respondió a los cuestionamientos de los medios.

El presidente aclaró que dependerá de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, nombrar a un nuevo titular de la CNB.

AMLO reitera intención de modificar censo de desaparecidos

También reiteró su intención de modificar el censo, al argumentar que muchas de las personas que aparecen como no localizadas en el padrón en realidad ya están en sus casas.

Por ello, avisó que los “Servidores de la Nación” están visitando los domicilios de personas con reporte de desaparición para actualizar el conteo, por lo que “en dos o tres meses” presentará uno nuevo.

“Se ha avanzado bastante aquí en la Ciudad de México, pero falta en el resto del país, están trabajando los gobernadores, gobernadoras, fiscales de los estados, nos está ayudando la Secretaría de Seguridad Pública para lo mismo”, comentó.

El mandatario asumió en diciembre de 2018 con la promesa de atender la crisis histórica de la desaparición de personas relacionada con la violencia del crimen organizado, pero desde entonces ha recibido críticas por no reunirse con familias de las víctimas.

Durante su gestión, han desaparecido más de 40,000 personas, cerca de una por hora, de acuerdo con la organización de investigación “A dónde van los desaparecidos”.

Con información de EFE

