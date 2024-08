AMLO defiende que los mexicanos en EU aportan el equivalente al PIB de Colombia

El presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que los migrantes mexicanos en Estados Unidos aportan cerca de 338,000 millones de dólares anuales a la economía de ese país, el “equivalente” al producto interno bruto (PIB) de Colombia.

El mandatario realizó un homenaje para defender a los “paisanos” en Estados Unidos, donde viven cerca de 38 millones de ciudadanos mexicanos, incluyendo 11.75 millones nacidos en México, de los que cerca de la mitad serían indocumentados, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

“Lo que aportan los migrantes en Estados Unidos es de alrededor de 338,000 millones de dólares, es equivalente al PIB de Colombia, y de esa cantidad, 18.5% son remesas, y quedan en Estados Unidos 265,000 millones de dólares, es muy importante el fruto del trabajo de los migrantes en Estados Unidos y lo que invierten en México”, declaró.

El jefe del Ejecutivo estimó que México recibirá este año un récord de 65,000 millones de dólares en remesas, lo que equivale a entre 3.5% y 4% del PIB nacional, “y es un recurso que beneficia a más de 10 millones de familias en el país”, señaló.

Por ello, el gobernante reconoció a los “héroes y heroínas que por necesidad tuvieron que irse a buscarse la vida en Estados Unidos” y ahora “apoyan mucho a sus familiares, envían recursos a las comunidades más apartadas del país”.

“Muchos pueblos, regiones, reactivan su economía, el comercio, por esas remesas. Y ha llegado este apoyo a un nivel que ya esas remesas son la principal fuente de ingresos (externos) del país”, manifestó.

El presidente de México realizó este homenaje, con música y danzas folclóricas de cada entidad del país, mientras crecen las propuestas antiinmigrantes en Estados Unidos, donde casi uno de cada cuatro migrantes, el 24%, es de origen mexicano, de acuerdo con cálculos del Inegi.

Mientras el expresidente (2017-2021) y candidato republicano, Donald Trump, advierte de deportaciones masivas y eleva su retórica contra los mexicanos, la candidata demócrata, Kamala Harris, ha prometido firmar una reforma negociada en febrero que permitía cerrar la frontera y expulsar a más migrantes a territorio mexicano.

‘Nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y ya el pueblo está empoderado’: AMLO

Pero López Obrador mostró datos del Gobierno de México que aseguran que, por cada 0.69 dólares que pagan los ciudadanos estadounidenses en impuestos, cada mexicano en Estados Unidos paga 1.38 dólares.

Las estadísticas también señalan que siete de cada 10 trabajadores agrícolas en Estados Unidos son de origen mexicano y que aportan de forma “invaluable” a sectores como el campo, la construcción y los servicios.

“Nos sentimos muy orgullosos de ser mexicanos y ya el pueblo está empoderado, y ya están a punto de irse al carajo el clasismo, el racismo y la discriminación, y no hay complejos en México, y podemos gritar a los cuatro vientos que como México no hay dos, que México es una potencia cultural en el mundo”, manifestó López Obrador.

Quien gane la elección de Estados Unidos en noviembre lidiará con la presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el 1 de octubre con la promesa de continuar con las políticas de López Obrador.

El presidente López Obrador ha atribuido la emigración a las condiciones de pobreza del “periodo neoliberal”, pero prometió a los paisanos que “han mejorado las cosas en el país” y que tendrán en Sheinbaum a “la mejor presidenta del mundo”.

“Agradecerles mucho, por todo su apoyo, son únicos, ejemplares, no solo por el apoyo económico, no solo por lo material, sino porque no olvidan a sus familiares, no olvidan a sus pueblos, no olvidan a México, a su país, eso es extraordinario y decirles que yo ya me jubilo, que les dejo muchos abrazos”, dijo el presidente.

El mandatario cerró el evento con el grito de “¡Vivan los migrantes!” y “¡Viva México!”.

Con información de EFE.

