AMLO desconoce si está vigente investigación internacional contra Felipe Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desconocer si todavía está vigente la investigación internacional por tráfico de armas que se había abierto contra Felipe Calderón, exmandatario mexicano.

“Pues yo no tengo información al respecto. Más allá de la que es de dominio público de que llevaron acabo ese operativo (Rápido y Furioso), se hizo una investigación en Estados Unidos (…) no sé si esté vigente, pero si en su momento se abrió un expediente; no sé si se mantenga vigente”, dijo en su conferencia matutina.

López Obrador agregó que en Estados Unidos también suelen “dan carpetazo” a temas que no les conviene investigar, por lo que en todo caso sería la Fiscalía General de la República (FGR) quien tendría información al respecto.

“Yo no tengo más información sobre esto. La Fiscalía seguramente debe saber qué investigaciones hay abiertas. Ya saben ustedes”, mencionó.

Ello luego de que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo ayer que internacionalmente indagaban por tráfico de armas al expresidente Felipe Calderón, pues durante su gobierno el armamento destinado para combatir al crimen organizado terminó siendo vendido a la delincuencia organizada.

Calderón respondió ayer mismo que eso era mentira y que Adán Augusto López buscaba desviar la atención de temas como la desaparición del Instituto Nacional Electoral (INE) y el hackeo del grupo Guacamaya a documentos del Ejército.

