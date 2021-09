AMLO dice que no quiere estatuas ni calles nombradas en su honor

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que en su testamento ya dejó especificado que no quiere que se erijan estatuas ni que calles sean nombradas en su honor.

Durante la conferencia de prensa matutina de este viernes, el mandatario federal sostuvo que ya no debe rendirse culto a la imagen de ningún dirigente político por lo que no se debe utilizar su nombre para nombrar escuelas u hospitales.

“Sobre las estatuas, pues sólo las que tienen que ver con nuestra cultura, porque ya no es tiempo de rendir culto a las personalidades.

“En mi caso, tengo escrito en mi testamento que no quiero que se use mi nombre para nombrar ninguna calle, no quiero estatuas, no quiero que usen mi nombre para nombrar una escuela, un hospital, nada absolutamente”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal.

El tabasqueño dijo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un luchador político es seguir su ejemplo, sin embargo, dijo estar de acuerdo en la edificación de una cabeza estilizada de una mujer olmeca en Paseo de la Reforma.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“Sí estoy de acuerdo con la cabeza de una mujer estilizada con rasgos olmecas que se va a instalar, que se va a poner donde estaba la Glorieta Colón, que se va a reubicar; en eso sí estoy totalmente de acuerdo.

“Porque a partir de la invasión, hace 500 años, se quiso ocultar el pasado artístico cultural de los pueblos originarios, las grandes culturas del México prehispánico y eso lo tenemos que exaltar”, sostuvo.

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México