AMLO envía un mensaje de certidumbre y reconciliación

Andrés Manuel López Obrador, ganador de las elecciones presidenciales, señaló esta noche, en su primer discurso tras conocer los resultados, que buscará que los mexicanos vivan un proceso de reconciliación que beneficie a todo el país.

El recién electo presidente de México indicó que tras conseguir ganar los comicios de este primero de julio, su trabajará para el Estado mexicano tenga la capacidad de representar a todos los ciudadanos del país, y no solamente a una minoría, como, dijo, ha sucedido en el pasado.

“El Estado representará a todos los mexicanos y dejará de estar al servicio de una minoría, en él estarán involucradas todas las corrientes pensamiento y sexualidad, aunque daremos siempre preferencia a los más humildes”, expresó.

López Obrador mencionó, en la que consideró una noche histórica para el país, que en su gobierno existirá libertad empresarial, de expresión y de creencias, garantizando siempre los derechos consagrados en la constitución.

“En materia económica, nuestro gobierno respetará la autonomía del Banco de México, además de que nunca actuaremos de manera arbitral, ni realizaremos por ningún motivo una expropiaciones a las empresas, siempre nos conduciremos por la vía legal”, agregó.

El político tabasqueño señaló que su política de acabar con la corrupción será fuerte, e incluirá una evaluación inclusive a sus más cercanos colaboradores y amigos, a quienes de ninguna manera se les permitirá que realicen actos negativos ni abusos.

“Bajo ninguna circunstancia vamos a permitir ni la corrupción ni la impunidad, sea quien sea será castigado, incluidos amigos y compañeros de lucha, un buen juez por la casa empieza, todo lo ahorrado serviría para el desarrollo del país”, mencionó.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador dio un reconocimiento a la labor que durante los comicios electorales realizó el Presidente Enrique Peña Nieto, quien lo trató de una forma muy diferente a lo que vivió en el pasado.

“Reiteró el compromiso de no traicionar la democracia que han depositado en mí millones de mexicanos, no les fallaré, no voy a traicionar al pueblo, confieso que quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”, cerró.