AMLO equipara a la Guardia Nacional con los Cascos Azules de la ONU

Al insistir en que es necesaria para el país la creación de la Guardia Nacional con integrantes del Ejército y la Marina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la nueva corporación sería como las Fuerzas de Paz de la ONU, también conocidas como Cascos Azules.

“Para que se tenga una idea clara, la Guardia Nacional va a ser como el Ejército de Paz de la ONU, que va a tener como fundamento principal garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza”, afirmó.

“Podrían ser el equivalente a los Cascos Azules”, añadió de visita en Nuevo León, desde donde ofreció su conferencia de prensa mañanera.

El mandatario insistió en que se requiere la ayuda de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina (Semar) en las labores de seguridad pública, para lo cual tiene confianza en que tendrán una actitud de respeto a los derechos humanos.

Debido a que el cambio en las labores de las Fuerzas Armadas necesita una reforma a la Constitución, López Obrador reiteró su llamado al Congreso a aprobar la iniciativa para crear la Guardia Nacional, la cual incluye lo anterior.

“Queremos que las Fuerzas Armadas, además de la seguridad nacional, además de la seguridad interior, también puedan actuar en materia de seguridad pública y que lo puedan hacer en el marco de la ley, sin simular”, expresó.

Sólo de esa forma, agregó, se contarán con los elementos necesarios para la integración de 266 coordinaciones de seguridad en el país, pues actualmente sólo hay disponibles unos 20,000 efectivos de la Policía Federal, mientras que la Sedena cuenta con 220,000 y la Marina, otros 40,000.

“Si no hay esa reforma a la Constitución, vamos a seguir como se hizo en gobiernos anteriores, con operativos, actuando de manera espectacular, persiguiendo a líderes famosos de la delincuencia organizada, pero sin garantizar la seguridad pública a la gente”, señaló.

Pese a todo, el titular del Ejecutivo sostuvo que las acciones primordiales en la estrategia para pacificar el país son los apoyos sociales, al trabajo y la educación, con enfoque principalmente en los jóvenes.

“Con el fundamento, la base de atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, porque si no, no se resuelve el problema, no podemos apostar sólo a estrategias policiales por bien aplicadas, por bien diseñadas que estén; necesitamos atender las causas, que haya trabajo”, dijo.

“Tenemos que darles mucha atención a los jóvenes, no darles la espalda a los jóvenes, garantizarles a los jóvenes el derecho al trabajo, el derecho al estudio, ahí está la clave para serenar al país; el que haya producción, haya trabajo, haya bienestar”, planteó.

