Ricardo Anaya Cortés, ex presidente del PAN y ex candidato presidencial por la alianza Por México al Frente, acusó que Andrés Manuel López Obrador es un marrullero y chueco, ya que su Fiscalía General de la República no le ha dado acceso a la carpeta de investigación.

“Van 11 veces que pido acceso a la carpeta. Tengo derecho a saber de qué me acusa la Fiscalía General de la República (FGR) de López Obrador”, dijo el político queretano a través de redes sociales desde el extranjero.

“¿A qué le temes AMLO? El marrullero y chueco eres tú”, declaró el ex diputado del PAN, a quien la Fiscalía General de la República lo acusó de corrupción y haber recibido un soborno de 6 millones 800 mil pesos para votar a favor de la reforma energética promovida y avalada por Enrique Peña Nieto.

El 27 agosto de 2021, Gustavo Aquiles Villaseñor, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, no le dio el acceso a Ricardo Anaya Cortés a la carpeta de investigación por haberse conectado desde fuera de México.

Ricardo Anaya salió en un vuelo privado desde el Aeropuerto Internacional de Reynosa al extranjero.

El ex presidente del PAN es acusado de lavado de dinero en su primera audiencia ante un juez del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

Al político queretano lo señalan de haber cometido los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, cuando era diputado federal por el PAN.

El 21 de agosto de 2021, el panista Ricardo Anaya denunció que Andrés Manuel López Obrador lo quiere castigar metiéndolo a la cárcel para que no sea aspirante en las elecciones de 2024.

“Con la novedad que López Obrador me quiere meter a la cárcel con el testimonio de dos testigos ‘balines’ (de baja calidad). O sea López Obrador me quiere fregar a la mala”, afirmó Anaya en un video publicado en Twitter.

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que las acusaciones por corrupción contra Ricardo Anaya provienen de sus mismos compañeros del PAN, cuando pretendía competir por la Presidencia de la República en 2018.

“Se le juntaron estas denuncias, no nosotros, yo no estoy acostumbrado a decir mentiras, siempre digo lo que pienso y doy la cara. Se le hizo fácil decir ‘me esta persiguiendo Andrés Manuel’; como decía su camarada del bloque conservador, ‘¿y yo por qué?’”, dijo López Obrador en referencia a Vicente Fox.

“No tengo nada que ver absolutamente, pero él pensando que echándome la culpa, sintiéndose perseguido, la iba a librar y pues muy mal ese proceder”, añadió López Obrador.

“Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), señaló que recibió instrucciones superiores para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya Cortés, para que votara a favor de la reforma energética, que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras como Odebrecht”, dijo la FGR.

La entidad a cargo de Alejandro Gertz Manero explicó que Hilberto Mascarenhas Alves da Silva Filho, Marcelo Odebrecht y Luis Alberto de Meneses Weyll, directivos de Odebrecht, señalaron en actas ministeriales en Brasil su intención de obtener a partir de 2021 controles y contratos con Pemex. “Y para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya Austín, como primer pago de 10 millones de dólares para garantizar el control sobre esa producción petrolera”, detalló la autoridad.

Agregó que las diligencias ministeriales muestran que los 6 millones 800 mil dólares fueron entregados a Ricardo Anaya Cortes a través de una persona de confianza del ex director de Pemex, conocido con el nombre de Norberto.

Ricardo Anaya Cortés recibió un soborno preventivo de la petrolera brasileña en las instalaciones de la Cámara de Diputados en 2014.

“De conformidad con lo señalado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia de que Ricardo Cortes votó a favor de la misma”, manifestó la FGR.

“Los testigos Miguel “N” y Froylán “N” manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Cortés Anaya y otros legisladores a las oficinas de Emilio Lozoya Austin, en la dirección General de Pemex”, añadió.

Las diligencias evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos, que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a interés y empresas extranjeras, con todas la s consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido, expone la FGR.

El Ministerio Público necesita exponer al Juez de Control los datos de prueba con los que considere, que se establece un hecho que la ley lo señale como delito y probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión.