AMLO exige a morenistas lealtad a la 4T y no a las ‘corcholatas’; pide a la oposición tener un proyecto de nación

Un día después de conducir, tras bambalinas, el proceso de definición de las reglas que deberán observar las llamadas “corcholatas” de Morena, el PT y PVEM, para elegir al próximo candidato presidencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador exigió a los simpatizantes de su movimiento ser leales al proyecto de nación y no a las mujeres u hombres.

“La lealtad es otro término que se debe analizar, porque la lealtad a los hombres y mujeres es relativo, no es de verdad. La lealtad que es auténtica es la lealtad al proyecto, que nos unamos, que actuemos unidos a un proyecto no a una persona hombre o mujer. Porque esa lealtad es de mentira, y muchas veces es lambisconería esos que están de salameros, mientras se tiene el cargo o el encargo”, señaló el jefe del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa, se congratuló porque las “corcholatas” de Morena hayan salido con unidad del Consejo Nacional al acatar las reglas que definirán al próximo candidato presidencial y las llamó a defender al pueblo y mejorar sus condiciones de vida.

Aunque mencionó que no hablaría del proceso electivo en el partido que fundó, el mandatario federal señaló que los aspirantes deben ir más allá de su ambición propia y defender el proyecto de nación que puso en marcha: la cuarta transformación.

“En todos los casos es importante la unidad. Que el bloque conservador es importante que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal una doctrina. Que quede a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder que sólo les interesen los cargos ‘yo quiero ser pluri, yo quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser presidente, quiero ser presidenta’. No, los ideales no le hace que sean ideales conservadores pero que defiendan un proyecto por lo que creen por qué si no es así es pura ambición personal es politiquería”, afirmó.

Ayer, trascendió que ante una intentona de desviar los acuerdos entre “corcholatas” para la definición del candidato presidencial, López Obrador exigió a los aspirantes presidenciales que se comprometieran a apoyar al ganador de la encuesta y evitar actos de rebeldía.

Alfonso Durazo, quien es presidente del Consejo Nacional, leyó una serie de lineamientos dictados por López Obrador para que el movimiento de transformación saliera en unidad y que se habían acordado en una cena celebrada la semana pasada.

“Es muy importante no puedo hablar de los candidatos. Ayer se acordó que el presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores, coordinadores de la transformación; coordinador o coordinadores de la transformación.

“En el flanco izquierdo defender la transformación que es defender al pueblo que es no permitir el clasicismo, el racismo, la discriminación, no permitir la corrupción que no regresen los fueros, los privilegios.

“Que no se apueste a vivir en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, que México sea de todos. Esos son ideales son principios: el no mentir no robar no traicionar al pueblo. Entonces eso es lo que se tiene que poner por delante y no el interés personal por legítimo que sea y eso de un lado repito o de otro entonces qué bien que ayer informaron que por unanimidad es decir todos aprobaron las reglas ojalá así suceda en el flanco derecho”, apuntó.

El jefe del Ejecutivo federal adelantó que el próximo martes 13 de junio se reunirá con todo su gabinete para hacer una evaluación de su gestión en el sexenio y agradecerles su compromiso con su proyecto político de nación.

No obstante, AMLO dijo que emplazaría a sus colaboradores a que le expresen si su intención es continuar en el gabinete federal debido a que no permitirá que utilicen su cargo público con fines electorales.

