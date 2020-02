AMLO ‘combatirá’ imagen de narcos presentados como ‘guapos y ricos’ en las series

Como parte de la campaña contra las adicciones, el presiente Andrés Manuel López Obrador informó que se está analizando la posibilidad de realizar una exposición sobre drogas sintéticas en el Zócalo capitalino.

En la exhibición se mostrarían fotografías sobre los laboratorios clandestinos que han sido desmantelados por las fuerzas armadas y en los cuales se producían distintas drogas químicas, además, también se considera exponer los trajes especiales que son utilizados para desmantelarlos.

“Tenemos que hablar con toda la claridad, de esto no hay teoría, no se abordó en su último tiempo, en los tiempos del neoliberalismo no se abordaba estos temas, no hay teoría sobre la corrupción, el principal problema de México”, indicó AMLO.

También criticó que en las series de televisión que abordan el tema del narcotrafico en México solo se muestren lujos y una “vida color rosa” y no la realidad del problema.

“Las drogas químicas destruyen; y que no es cierto eso que se ve en la televisión, en las series, aclaro, vamos a ser respetuosos de la libre manifestación de las ideas, no va a haber censura, pero ese es un mundo idílico que no tiene que ver con la realidad, el mundo de las residencias, de las muchachas, de los muchachos guapos, de la ropa de marca de los que se dedican a la delincuencia, de los carros de lujo, eso no existe”.

Este miércoles, el presidente López Obrador presentó una campaña de comunicación donde, a través de un video, se muestran los efectos dañinos que hacen las drogas a los jóvenes, esto como parte de la segunda etapa del combate contra las drogas.

AMLO: drogas lúdicas, no

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia matutina en Palacio Nacional que su gobierno está en la búsqueda de una medida que garantice el suministro de drogas “con propósitos medicinales, no lúdicos”, aclaró.

“Si hay también la posibilidad de garantizar el uso de drogas no dañinas, con propósitos medicinales, habría que verlo, no estamos pensando ahora en una medida con propósitos lúdicos, solo con propósitos de salud”, precisó refiriéndose a la marihuana y la amapola que ayudan a disminuir los dolores en pacientes con enfermedades terminales.

El mandatario federal expresó su preocupación por el uso de los estupefacientes producidos en laboratorios, “este tema de las drogas químicas sintéticas nos importa mucho porque son de lo más destructivo”.

El gobierno tiene enfocada una campaña para sensibilizar sobre los efectos dañinos que causan en la salud de quienes consumen este tipo de estupefacientes para reducir el uso de los mismos.

Actualmente se trabaja en el marco regulatorio para el uso de marihuana, como lo dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al autorizar su consumo bajo determinadas condiciones y reglamentaciones.