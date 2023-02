AMLO festeja que Cárdenas se desmarque de Mexicolectivo

Un día después de que dijo que sí era su adversario político por formar parte de Mexicolectivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador festejó este miércoles la salida de Cuauhtémoc Cárdenas de dicho movimiento y agregó que lo respeta mucho por ser precursor de la democracia en el país.

“A mí me dio mucho gusto lo de la carta del ingeniero, yo no sabía, pero él ya lo había informado al grupo, lo que pasa es que lo siguieron manejando (que era parte de Mexicolectivo), entonces, cuando me preguntan, yo respondí de la manera que ustedes saben, pero me da mucho gusto que el ingeniero haya aclarado.

“Ya basta de simulación y celebro mucho que se haya deslindado el ingeniero Cárdenas”, comentó López Obrador.

Cuauhtémoc Cárdenas, otrora compañero de partido y de lucha social de López Obrador, dijo ayer que por consideraciones políticas no seguiría participando en Mexicolectivo, organización donde participan otros políticos como los priistas Francisco Labastida Ochoa o José Narro.

En su conferencia matutina, AMLO resaltó como fundamental para la democracia en México a Cárdenas.

“Yo lo estimo mucho pero además lo respeto, porque es precursor del movimiento democrático. Nosotros llegamos a la presidencia para impulsar una transformación, la Cuarta Transformación, con el apoyo de millones de mexicanos. Esto no es asunto de un solo hombre, somos millones y fue un proceso que se fue dando durante el tiempo, se fue decantando.

“Muchos se quedaron en el camino porque son mujeres y hombres de poca fe, yo me acuerdo que cuando el 2006 pues muchos se desencantaron, luego se volvieron a animar, pero en 2012 muchos dijeron: no se va a poder, nunca se va a poder. Algunos se desencantaron, se deprimieron y otros siguieron”, detalló.

