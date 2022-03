AMLO gasta casi 19 mdp en sus viajes clase turista

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cambió el viajar en el avión presidencial TP-02 y cómodos helicópteros por estar en asientos de clase turista en el marco de una política de austeridad que muestra sus primeros beneficios y ahorros presupuestales en sus tres años de gobierno.

Tan sólo 38 viajes golden realizados por Enrique Peña Nieto en el avión presidencial TP-02 “Presidente Juárez” representan todo lo gastado en las giras de trabajo de López Obrador en lo que va de su mandato, revelan las facturas de los viajes en poder Forbes México.

El fundador de Morena, su ayudantía, equipo de comunicación social y otros acompañantes de la Oficina de la Presidencia gastaron 18 millones 916 mil pesos en las giras de los fines de semana por las diferentes ciudades de la República Mexicana y a Estados Unidos realizadas del 1 de diciembre de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2021.

Los gastos realizados por el Estado Mayor Presidencial en actividades de seguridad y logística en apoyo de las giras nacionales del expresidente Enrique Peña Nieto fueron de 342 millones de pesos durante sus primeros tres años de gobierno.

Del 1 de diciembre de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2015, el exmandatario usó 148 millones de pesos para el pago de las giras de gobierno durante varias entidades de la República Mexicana.

El gobierno de Enrique Peña Nieto gastó también más de 9 millones 679 mil dólares, que a un tipo de cambio de 20 pesos por dólar, equivale a más de 193 millones 593 mil pesos.

Desde que asumió el poder, López Obrador viaja en vuelos comerciales de aerolíneas como Volaris, VivaAerobus y Aero Calafia, que han sorteado la crisis por la pandemia de Covid-19, así como Aeroméxico, Aeromar e Interjet, empresas que han tenido problemas económicos severos por la recesión.

Tuvieron que pasar más de mil 174 días, desde que asumió el poder, para que el político tabasqueño usara aviones de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) y así participar en inauguraciones y mítines en el norte de la República Mexicana.

El 18 de febrero de 2022, López Obrador viajó a bordo de un avión operado por la Fuerza Aérea Mexicana de Chihuahua a Coahuila.

El presidente de la República llegó a Ciudad Juárez en un vuelo comercial: “Sí, ayer llegué por Aeroméxico”, contestó.

“Como no hay vuelos, me voy a trasladar en helicópteros y en un avión de la Fuerza Aérea en este recorrido, en esta gira, hasta Nuevo Laredo, que ahí sí ya hay vuelo comercial”, manifestó el mandatario, quien ordenó vender todos los aviones usados por Enrique Peña Nieto y sus funcionarios, quienes los usaron tanto para giras nacionales e internacionales como para ir a jugar golf y trasladarse de sus casas a sus trabajos.

El avión presidencial TP-02 “Presidente Juárez”, una aeronave Boeing 757-225 del año 1987, era usado para realizar las giras nacionales e internacionales en los primeros cuatro años de gobierno de Enrique Peña Nieto.

El avión, que fue subastado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue adquirido durante el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado.

El avión, que se encontraba bajo el resguardo en el Sexto Agrupamiento Aéreo de la Fuerza Aérea Mexicana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, tiene una capacidad para 70 pasajeros y 9 tripulantes, y fue vendido en 63 millones 914 mil pesos.

“Imagínense, ya no hay aviones privados, helicópteros privados, no me iba yo a subir al avión presidencial, un avión lujosísimo habiendo tanta pobreza en nuestro pueblo, yo encaramado en un avión que no lo tiene ni Donald Trump”, comentó el titular del Ejecutivo el 26 de mayo de 2019..

“Usaban los helicópteros hasta para ir a jugar golf. Todo eso se terminó, todo eso significa tener recursos para fortalecer las actividades productivas, fundamentales”, agregó.

El primer anuncio de López Obrador fue vender el avión presidencial comprado por el expresidente Felipe Calderón, conocido como José María Morelos y Pavón. En campaña, había trazado sobre el avión presidencial y el uso de aeronaves una crítica en contra del gobierno de Enrique Peña Nieto, quien tenía a su disposición un avión con acabados en mármol, asientos de cuero y todo un ejército de hombres y mujeres a su cargo.

El Boeing 787, que en su actividad oficial realizó 214 viajes, permanece desde el primer día estacionado en el Aeropuerto de Logística del Sur de California, en Estados Unidos.

López Obrador también ordenó la desaparición del Estados Mayor Presidencial, una entidad donde había 8 mil militares dedicados al cuidado del Ejecutivo. Ahora sólo lo acompaña su ayudantía a cargo de Daniel Asaf, un restaurantero de origen libanés y excandidato para la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

“Nosotros vamos a hacer un gobierno que trabaje todos los días a ras de tierra, de comunicación con la gente y se van acabar todos los lujos”, dijo el político tabasqueño en un mitin el 30 de marzo de 2016 en Camargo, Tamaulipas.

Ese mismo día, el tres veces candidato presidencial prometió vender todas las flotillas de aviones y helicópteros del gobierno, que incluían los aviones de lujo de Enrique Peña Nieto, del entonces secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Tras la compra del nuevo avión presidencial fue necesaria la ampliación del hangar ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), lo que costó mil millones de pesos y el encargado de la construcción fue el compadre de Peña Nieto, el tamaulipeco Armando Hinojosa Cantú.

El 10 de febrero de 2016, Enrique Peña Nieto estrenó el avión presidencial “José María Morelos” con un vuelo de la Ciudad de México a Hermosillo, Sonora, para encabezar el 101 aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Mexicana.

Los viajes más caros de Peña y AMLO

Uno de los viajes más caros del presidente López Obrador fue la visita a Washington para reunirse con Donald Trump.

El 8 de junio de 2020, ambos mandatarios firmaron una declaración conjunta para afianzar la relación histórica entre ambos países por la entrada en vigor del Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Por esa gira, la oficina de la presidencia de la República gastó 103 mil 160 pesos, ya que fue acompañado por Daniel Asaf Manjarrez, quien es parte de su equipo de seguridad y de la ayudantía.

En contraste, la gira más cara de Enrique Peña Nieto fue a Nueva York del 26 al 28 de septiembre de 2015, cuando la Presidencia gastó más de 541 mil 814 dólares, es decir, más de 10 millones 836 mil 288 pesos, por hospedaje y alimentación, así como transporte terrestre y aéreo por la estadía en la ciudad donde está la sede de la ONU. Así fueros gastos de los viajes de López Obrador y Peña Nieto.

