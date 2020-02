Pedro Haces y el sindicalismo que busca aliarse con AMLO

La décima convención de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) congregó a aproximadamente 25,000 trabajadores, líderes empresariales, integrantes del Congreso de la Unión, funcionarios federales y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este es el primer evento sindical masivo al que asiste López Obrador desde que asumió la dirección del gobierno federal, en el que se comprometió con los trabajadores del país y enfocar sus esfuerzos en ofrecer mejores servicios de salud, modificar el sistema de pensiones y el de créditos para la vivienda.

“Me da mucho gusto participar en este congreso de CATEM para reafirmar nuestros principios, para dejar de manifiesto que el gobierno que encabezo, que represento, siempre va a apoyar, a respalda el sindicalismo de México, no podría ser de otra forma”, expresó el ejecutivo federal ante los 25,000 trabajadores que se reunieron en el recinto para espectáculos, la Arena Ciudad de México.

López Obrador aseveró que los sindicatos están transitando por una nueva etapa impulsada por la aprobación de una nueva ley laboral el 1 de mayo de 2019, que en gran medida se enfoca en la democracia de los procesos de elección de líderes y transparencia.

“Se garantiza la libertad sindical, se establece que debe de haber democracia sindical, que, en la elección de los dirigentes, de los sindicatos, tienen que participar los trabajadores, voto libre, directo y secreto de los trabajadores para elegir a los dirigentes, democracia sindical.

Pero no sólo consultar a los trabajadores para la elección de dirigentes, también consultar a los trabajadores en la firma de los contratos colectivos, que los trabajadores estén informados y aprueben lo que sus dirigentes firmaban antes a espaldas de los trabajadores”, apuntó.

La reforma por la que se modificaron diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, aprobada el año pasado, se centra en el fortalecimiento de los mecanismos de la contratación colectiva, libertad sindical y la creación de tribunales laborales.

El mandatario también reconoció a los líderes empresariales por impulsar políticas como el aumento significativo del salario mínimo.

Pedro Haces Barba, secretario general de la CATEM, afirmó que los agremiados a esa central obrera eran los aliados permanentes del gobierno de López Obrador.

“Para transformar la vida laboral de México, el presidente López Obrador no está solo, estamos con él y no podemos olvidar que usted no tenía ni siquiera un mes dirigiendo el timón del país cuando nos dio el primer aumento histórico, no migajas como los anteriores, que nos daban el 1.5, el dos y a veces el tres por ciento. Le agradezco, presidente, que el año pasado nos diera un incremento del 16 por ciento salarial, eso no se olvida”, señaló.