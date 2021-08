AMLO llama hipócrita a Anaya: ‘me echa la culpa de manera mañosa’

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que Ricardo Anaya busca que tener protección de manera mañosa al echarle la culpa a él de las acusaciones en su contra por supuestamente haber recibido sobornos por parte de Emilio Lozoya, director de Pemex con Enrique Peña Nieto.

En un nuevo video publicado en sus redes sociales, Ricardo Anaya dijo que el acudiría al Reclusorio Norte a encarar la acusación ante un juez si los hermanos del presidente, Pío y Martín López Obrador, lo hacen el mismo día y bajo las mismas premisas que él.

“Vamos a ver qué te parece lo siguiente: yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera”, lanzó Anaya.

En dos días, López Obrador me ha dedicado 58 minutos de su “mañanera”. Yo le respondo en 1 minuto con un reto. pic.twitter.com/lnvW3AECZv — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 25, 2021

Lee: Anaya acusa persecución por caso Lozoya; AMLO le pide no huir si es inocente

Ante esto, el mandatario federal lo acusó de chueco e hipócrita y lo conminó a tomar la decisión que le resulte más conveniente, pero que deje de acusarlo a él.

“De manera mañosa me echa la culpa para buscar protección, que asuma su responsabilidad y en el caso de mis hermanos que la autoridad actúe, yo no tengo que ver con la Fiscalía, ya no es el tiempo de antes donde el presidente le ordenaba al procurador lo que tenía qué hacer”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal.

“Ya que haga lo que considere más conveniente y que asuma su responsabilidad, nada mas que le quede muy claro, lo sabe, lo que pasa es que es chueco e hipócrita, sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas, yo no odio, no soy igual a ellos, entonces él lo sabe”, agregó.

Desde su conferencia diaria, hoy desde Xalapa, López Obrador calificó a Anaya como un deshonesto en su carrera política y expuso que hoy cosecha las traiciones hechas en su camino al ascenso del poder.

Por ejemplo, narró que en 2018, durante un debate presidencial, sabiendo que tuvo alianza con el presidente Enrique Peña Nieto para aprobar la reforma energética, Anaya amagó con meterlo a la cárcel por actos de corrupción.

“Recuerdo el debate, esto no salió al aire, y Meade diciendo ‘eres un corrupto’ a Anaya, nada más que no salió, yo estaba junto a Meade, yo no dije nada, ‘allá ustedes’, o ‘se llevan fuerte'”, narró el jefe del Ejecutivo.

En ese sentido, el presidente de la República hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) para que dé a conocer la naturaleza de las acusaciones que realiza contra Ricardo Anaya, a fin de disipar los señalamientos hacia su investidura.

“Esto es un asunto de interés público que a todos nos atañe, a todos nos importa, ojalá la Fiscalía dé a conocer por qué es lo del citatorio a Anaya, para que no quede en especulación; si no, me va seguir echando la culpa a mí. Es más, si la Fiscalía no va dar a conocer la causa, yo voy a estar insistiendo en que se transparente el proceso”, dijo López Obrador.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado