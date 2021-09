AMLO defiende invitación a Quirino Ordaz: ‘no tiene que ver con partidos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la invitación que le hizo al gobernador sinaloense Quirino Ordaz para que sea embajador de México en España no “tiene que ver con partidos”, sino que es para representar al país.

“La representación de México en el extranjero no tiene que ver con partidos, es una representación del Estado mexicano; no es nada más del gobierno o del Ejecutivo o inclusive del presidente, por eso se requiere la autorización del Senado. Representan a un país, a todos”, dijo el mandatario.

En su conferencia de prensa matutina, comentó que ojalá el PRI rectifique sus postura y permita que Ordaz sea embajador; esto, luego de que el dirigente del partido, Alejandro Moreno, señaló que el mandatario de Sinaloa podría ser expulsado del tricolor si éste aceptar el cargo sin permiso del organismo político.

“Ojalá se rectifique esa postura; no debe actuarse de esa forma, lo digo respetuosamente. Los dirigentes de los partidos cómo van a amenazar a un militante si toman la decisión de ayudar en el desarrollo del país o representar a México en el extranjero, ¿por qué? Si fuese una proposición indecorosa, entonces a lo mejor, hasta la expulsión”, comentó el titular del Ejecutivo.

Lee: PRI ‘frena’ a Quirino Ordaz: partido debe aprobar si se va de embajador; puede ser expulsado

López Obrador expresó que en el PRI “se enojaron mucho” por la invitación a Quirino Ordaz, pero aclaró que la propuesta no demanda que renuncie a su militancia en el tricolor.

“Se enojaron mucho; sí (se pusieron trabas), no sé por qué. No va representar a un partido, no va a renunciar a su militancia, no les estamos pidiendo como condición el que renuncien a sus libertades, eso es inmoral, indigno, cada quien puede tener su manera de pensar, su militancia, sus creencias”, enfatizó.

El mandatario también aseguró que continuará invitando a políticos de otros partidos a ser parte del gobierno federal, como ya lo hizo —mencionó— con el panista Antonio Echevarría para cuando salga de la gubernatura de Nayarit.

Suscríbete a Forbes México