AMLO llama a crear una estrategia para la explotación de los pozos de Tabasco

Notimex.-El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que es urgente operar una estrategia para recuperar la industria petrolera, modernizar las refinerías y extraer el crudo que existe en Tabasco y Campeche, para alcanzar la meta de dos millones 500 mil barriles diarios y dejar de importar combustible.

Tras encabezar una reunión de trabajo con el gobernador de Tabasco, Arturo Nuñez, adelantó que el próximo 1 de diciembre se lanzará la convocatoria para construir la nueva refinería en esta entidad.

Informó que en esta reunión se habló, en primer lugar, de la extracción de petróleo crudo, porque una refinería necesita petróleo para trabajar y luego las instalaciones para procesarlo.

Afirmó que es urgente extraer crudo en la zona de Tabasco y Campeche, y para ello se requiere abrir más pozos, sacar más petróleo de las perforaciones que ya están en operación y trabajar también en aguas profundas.

Explicó que en esta región del país hay petróleo y cuesta menos que extraerlo de aguas profundas, por lo que es importante el apoyo de los gobiernos locales para rescatar la industria petrolera.

En conferencia de prensa, acompañado por Núñez Jiménez, y por el mandatario electo, Adán Augusto López Hernández, López Obrador señaló que México necesita enfrentar de manera inmediata la crisis por la caída en la producción petrolera.

Explicó que se requiere elevar la actual producción de un millón 800 barriles diarios, a dos millones 600 mil barriles al día, para finales del próximo sexenio.

Dijo que en la reunión, que se prolongó por dos horas, se acordó que no se busca extraer mucho petróleo, porque es un recurso no renovable qué hay que cuidar, por lo que solo se extraerá lo que se necesita para consumo interno, y no se venderá al extranjero.

Aclaró que México apostará por las energías renovables, y se invertirá en energía eólica y solar para cuidar los recursos naturales.

Al referirse al tema del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), dijo que cuidarán mucho a quienes serán convocados para la realización de obras, porque en ocasiones incumplen sus compromisos y dejan tirada la construcción.

Abundó que las empresas que hayan dejado obras en proceso y no hayan cumplido, no podrán participar en los nuevos proyectos.

“Eso ya se terminó, no va a haber influyentismo”, por lo que revisarán que sean empresas serias y cumplan, porque en ocasiones ganan una licitación por presentar la oferta más baja, pero a los seis meses empiezan a pedir ampliaciones, por lo que ese tipo de situaciones se controlarán.

Expuso que revisarán todas las obras en proceso y suspendidas, y cerca de 70 hospitales que se encuentran “tirados, es un cementerio de obras inconclusas”, por lo que serán concluidas, porque ya se invirtió en ellas.

“A lo mejor no todo se va a terminar el año próximo” por lo que se hace un inventario y se priorizara lo que se concluirá á este año, o lo que requerirá de dos años.

Al hablar de los sindicatos, el presidente electo añadió que en todos, incluyendo el petrolero, debe haber voto libre y secreto en la elección de dirigentes.

Sobre la visita que le hizo el próximo canciller, Marcelo Ebrard, añadió que su gobierno será itinerante, y cuando haya necesidad, algunos secretarios lo van a alcanzar, como en este caso que regresó de un viaje de Japón, y le informó que hay disposición del gobierno nipón para invertir en México.

Finalmente, en el acto público que realizó López Obrador en la Plaza las Armas, en Villahermosa, llamó a los tabasqueños a ayudar a recuperar la actividad petrolera y apoyar a México.