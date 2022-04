AMLO llama a firmas de autoabasto eléctrico a negociar suspensión de contratos y evitar tribunales

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este miércoles a las empresas que tienen sociedades de autoabasto eléctrico a acercarse al gobierno para negociar la suspensión de sus contratos, a raíz del fallo de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica y con ello se eviten las demandas ante instancias internacionales y se afecte el interés nacional.

El mandatario federal estableció que la próxima semana, las autoridades energéticas del país comenzarán las pláticas con las firmas que están sujetas a este esquema de generación de electricidad, pero pidió que las charlas se den de manera seria y no se trate de extorsionar al gobierno.

“Hago un llamado a estas empresas para que nos sentemos a ver cómo vamos a resolver el problema porque yo tengo que aplicar la ley, porque si no me convierto en cómplice, ya hay un marco legal, no es que yo presente las denuncias penales a estas empresas, que no son muchas, las más importantes deben ser 10, 20, la mayoría extranjeras.

Lee: Presidencia anuncia revisión de contratos de autoabasto eléctrico; buscan tumbar 110

“Ojalá y ya empiecen a revisar con sus abogados lo que resolvió la Suprema Corte para que se entienda que ya es ilegal, que es un fraude ese mecanismo de autoabasto que crearon, que es una especie de mercado clandestino, informal, ilegal”, sostuvo el jefe del Ejecutivo federal en su conferencia de prensa matutina.

La semana pasada, tras el aval de la Corte a la Ley de la Industria Eléctrica, la Presidencia de la República informó que se someterán a una revisión contratos y permisos de autoabasto eléctrico que no se ajusten al marco jurídico del sector energético planteado en la reforma de la norma y, en su caso, se procederá a revocarlos.

La dependencia explicó que se cancelarán aquellos permisos que impliquen graves irregularidades a la ley y en ese sentido se prevé sean revocados alrededor de 110 permisos de autoabastecimiento considerados ilegales, de un total de 234, y que tienen alrededor de 77 mil socios y clientes.

Entre las empresas que estarían bajo la revisión contractual del gobierno estarían Iberdrola, Naturgy, Mitsui, Saavi y Enel, entre otras.

Al respecto, el tabasqueño comentó que las negociaciones con las sociedades de autoabasto sean una transición donde la población no resulte afectada y confío en que se pueda resolver positivamente esta controversia.

“Vamos a buscar un proceso de transición, donde desee luego no se perjudique al pueblo, de proteja a la Comisión Federal de Electricidad y al mismo tiempo de les den opciones a quienes de manera consciente o o inconsciente actuaron al margen de la ley, vamos a llevar a cabo este acuerdo”, dijo.

