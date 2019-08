AMLO llama ‘Borolas’ a Calderón; le queda grande el cargo, revira

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al exmandatario Felipe Calderón por opinar en el tema de la seguridad pública, e incluso lo llamó “Comandante Borolas” al recordar que su antecesor vistió en alguna ocasión un uniforme militar de una talla mayor.

Durante su conferencia de prensa matutina, el AMLO recordó que fue Calderón quien inició la llamada lucha contra el narcotráfico y recordó que al anunciar tal acción Calderón vistió un traje militar que le quedaba grande y por ello lo comparó con el personaje de Joaquín García Vargas, un actor y comediante de la llamada época de oro del cine mexicano.

Ante tal comentario, Calderón respondió a través de su cuenta de Twitter, resaltando que a él no le queda el saco, pero “a otros el cargo les queda grande”.

Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande.

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) August 23, 2019