AMLO acusa ‘lobby’ de gobierno y empresas de EU en Corte para tumbar ley eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que gobiernos y empresas extranjeras hacen lobby en el Poder Judicial en torno al debate de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, a fin de tumbar la regulación que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la preferencia en el despacho de energía frente a los entes privados.

Ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició el debate sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley, presentada por el presidente López Obrador el año pasado; hasta el momento, los ministros Javier Laynez y Juan Luis González Alcántara se pronunciaron por la invalidez de las principales reformas a la ley.

Al respecto, el mandatario federal acusó que la discusión de los ministros sólo aborda los aspectos legales de la propuesta pero no van al fondo, por lo que solicitó que en su análisis consideren que la reforma energética de 2014 fue avalada en medio de sobornos.

“Estamos pendientes de la iniciativa eléctrica porque es muy claro que hay intereses de las empresas y que están metidos haciendo lo que llaman lobby, empresas extranjeras y gobiernos extranjeros, por eso es importante darle seguimiento a estos asuntos, que no son nada más de orden jurídico, vi un rato ayer el debate en la Corte y es pura fundamentación legal, no van al fondo”, acusó el jefe del Ejecutivo federal.

“¿Qué no saben los ministros, o son seres de otro mundo, que esa reforma se aprobó con sobornos, y que hay un juicio en contra del director de Pemex? Este señor confesó que había entregado dinero a los legisladores para aprobar la reforma energética, ¿eso no va contar a la hora de decidir, puede más el poder de las empresas? Que no me vengan que la ley es la ley”, reprochó.

Cuestionado sobre de qué países son los gobierno y empresas que hacen el lobby, el mandatario dijo que fundamentalmente de Estados Unidos y que le consta.

Ayer, el presidente Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez rechazaron que la energía eléctrica sea vista como un derecho humano tal y como propone el proyecto de la ministra Loretta Ortiz.

“Lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales, ¿porque qué es lo que se está discutiendo? El precio de la energía eléctrica, lo que van a pagar los consumidores, si no se corrigen todos los abusos que se cometieron cuando se aprobó la llamada reforma energética”, dijo López Obrador.

