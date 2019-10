AMLO ‘manda’ a alcaldes a protestar a San Lázaro; justifica uso de gas lacrimógeno

Los alcaldes deben protestar en la Cámara de Diputados porque ahí se aprueba el presupuesto y no en Palacio Nacional, afirmó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al grupo que ayer intentó ingresar a la fuerza al recinto histórico, por lo cual fueron dispersados con gas lacrimógeno.

“Se equivocaron de ventanilla, no es aquí”, dijo en su conferencia de prensa matutina, tras acusar una provocación de presidentes municipales del PAN y el PRD, de los que –dijo– le sorprenden que no sepan que el Ejecutivo no tiene facultades para asignar recursos a los Ayuntamientos.

El mandatario lamentó la situación que se presentó, pero criticó la conducta intempestiva de los alcaldes y justificó que los militares a cargo de la entrada principal de Palacio Nacional usaran el gas.

“Los alcaldes querían meterse a la fuerza, no se comportaron de manera correcta. Les gana mucho el ansia opositora, la desesperación, y quienes están a cargo del cuidado (de la Puerta Mariana) sintieron que podían entrar por la fuerza. Yo lamento mucho esto”, afirmó.

De igual forma, tras insistir en que la decisión de esparcir una “dosis moderada” de gas –como ayer indicó la oficina de Presidencia– fue de quienes resguardaban el recinto, López Obrador afirmó que eso pudo haber evitado una peor situación.

“Yo creo que así sintieron los de la puerta, que estaban muy agresivos y por eso tomaron esa decisión (…) A lo mejor eso evitó una situación más grave”, mencionó.

Aquí el momento en que los policías militares de Palacio Nacional utilizaron gas lacrimógeno para intentar dispersar a los alcaldes que se manifestaban en la Puerta Mariana. pic.twitter.com/1TNoXrDQJe — Vicente Gálvez (@Vicente_Galvez) October 22, 2019

Por otro lado, el titular del Ejecutivo dijo a los alcaldes inconformes que podrían aprender a protestar pacíficamente y, con respecto a las quejas por el presupuesto que recibirán, les sugirió ahorrar y bajarse los sueldos.

“Yo les recomendaría que si ellos quieren tener más presupuesto, que lleven a cabo, y en eso sí les ayudamos, les damos la fórmula de cómo ahorrar: bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos”, indicó el presidente.

Con información de Notimex