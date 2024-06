AMLO manda mensaje a inversionistas: ‘Con la reforma ya no habrá influencia en el Poder Judicial’

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a inversionistas extranjeros, les pidió no dejarse engañar por sus abogados, pues en el Poder Judicial ya no habrá influyentismo si se aprueba su reforma.

“Aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que tienen empresas y tienen despachos en México que no se dejen engañar porque contratan despachos de abogados -que antes esos abogados eran las estrellas- porque tenían mucha influencia, pero ahora no es así y los mal aconsejan, y no les va bien.

“Antes, yo recuerdo que se anunciaban los abogados penalistas, eran famosísimos en la época de Salinas. Los trajes, los zapatos, eran engominado, había algunos que se anunciaban diciendo no tengo un cliente en la cárcel”, expresó.

López Obrador dijo en su conferencia matutina de este martes que en el Poder Judicial ha mandado el influyentismo y que la oposición se mantiene distanciada del pueblo.

“El influyentismo estaba en el Poder Judicial a todo lo que daba porque pensaban que el pueblo estaba dormido y se creyeron las mentiras, cayeron en el autoengaño de la burbuja que crearon con los medios, están completamente divorciados del pueblo, lo peor es que hay quienes ni siquiera se tomaron un día para reflexionar sobre lo que había sucedido”, explicó.

El mandatario mencionó que no se debe temer al pueblo y que éste quiere participar, por lo que llamó a elegir bien el procedimiento para la elección de jueces.

“Esto es así, la gente quiere participar y elegir, y no hay que tenerle miedo al pueblo, nada más es cosa de elegir bien el procedimiento, que puedan participar jueces y magistrados actuales, todos y el órgano de vigilancia que va a actuar como debería hacerlo el Consejo de la Judicatura, pero no hace nada, es un órgano administrativo, es un aparato muy condescendiente, burocrático.

“A la gente le importa mucho participar, ser tomada en cuenta, si se les pide que participen en una consulta, sí, porque es un pueblo participativo que no quiere ser excluido, el pueblo de México quiere la democracia participativa, no quedarse en la la representativa, por eso no extraña que en las encuestas la gente esté a favor de que se lleve a cabo una elección, la mayoría quiere eso”, abundó.

López Obrador señaló que los llamados conservadores se van a tener que ir acostumbrando a la democracia participativa, ya que ellos siempre han visto como un “sacrilegio” que el pueblo participe.

“Claro que esto es como un sacrilegio, está muy difícil que lo asimilen las cúpulas, los gremios, las sociedades de abogados, los del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. ¿Cómo el pueblo va a elegir? Porque son muy conservadores, pero se van a tener que ir acostumbrado a las nuevas circunstancias.

“¿Por qué se elige a un presidente municipal, a un diputado, a una Presidenta, y no a un ministro y un juez? Además, antes en nuestro país se elegía a los Ministros de la Corte y el presidente de la Corte actuaba como Vicepresidente. Cuando faltaba el Presidente lo sustituía el presidente de la Suprema Corte, por eso cuando fallece Juárez lo sustituye Lerdo de Tejada y él convoca a elecciones y lo eligen a él”, recordó.

