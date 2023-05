AMLO niega haber llamado al voto a favor de Morena en ‘mañaneras’

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este lunes que desde sus conferencias matutinas esté haciendo un llamado para votar por los candidatos de Morena, su llamado “Plan C” electoral, y para denostar a la Oposición.

El viernes y por separado, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) presentaron denuncias ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra López Obrador por el uso indebido de recursos públicos con fines electorales por llamar a votar expresamente por Morena.

Cuestionado al respecto, el jefe del Ejecutivo federal afirmó que sus llamados únicamente han sido para acusar que durante los gobiernos neoliberales imperó la corrupción y sólo se favorecían los intereses creados.

“No, yo no he llamado al voto, lo que sí es que antes era ilegal, injusto. Lo que existía antes era un régimen de corrupción. México era saqueado por una banda de malhechores

“Los gobiernos neoliberales se dedicaban a saquear a robar, entonces nuestros adversarios pues quieren que eso regrese, quieren regresar con sus fueros. Entonces pues eso yo no lo deseo ni lo desea nadie o sea a lo mejor ellos sí pero es una minoría. La mayoría del pueblo quiere que no haya corrupción que no haya privilegios”, sostuvo.

La denuncia de MC también fue contra el coordinador de Comunicación Social de la Presidencia, Jesús Ramírez; contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; contra Morena; y contra “quien o quienes resulten responsables”.

El mandatario federal expuso que el “plan C” electoral consistirá en que su movimiento de transformación pueda lograr la mayoría calificada en el Congreso en la elección presidencial de 2024 y con ello se puedan promover iniciativas de reforma constitucional sin el apoyo de los partidos de oposición.

