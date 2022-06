AMLO no asistió a la Cumbre de las Américas por defender a tres dictadores: Anaya

El excandidato presidencial Ricardo Anaya aseguró este lunes que el presidente Andrés Manuel López Obrador no acudió a la Cumbre de la Américas, en Estados Unidos, por defender a tres dictadores. Ello en referencia a los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

“Lo primero que se necesita para lograr algo, es creer que es posible. Tenemos un presidente que no cree. Por eso mira al pasado y no al futuro. Por eso voltea hacia Cuba, Nicaragua y Venezuela, defiende a sus dictadores y no quizo asistir a la Cumbre en Estados Unidos”, mencionó.

En un video publicado en sus redes sociales, el panista mencionó que México tiene una posición privilegiada como vecino del país con la economía más grande del planeta; sin embargo, se están dejando ir muchas inversiones, que por distintas razones en este momento buscan una alternativa para salir de China. La miopía de AMLO hace que perdamos valiosas oportunidades. No asistió a la cumbre por defender a tres dictadores. ¡Esas dictaduras no son nuestro camino! El camino de México es otro: innovación, energías limpias, educación e inversión que genere trabajo. Urge un golpe de timón. pic.twitter.com/WztBiBAxbl— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) June 13, 2022

En la grabación mencionó que el Tratado de Libre Comercio de America del Norte ofrece oportunidades que por la miopía de López Obrador, se están dejando ir.

“Estaría llegando esa inversión que genera trabajo para la gente con que hubiera certeza, se respetaran los acuerdos y no se cambiaran las reglas de última hora como está pasando”, mencionó el panista, quien ha dicho que buscará la candidatura presidencial en 2024.

Ante ello, el político aprovechó para dar a conocer una propuesta: “Dar un golpe de timón hacia una política exterior racional, que cuide los intereses del país y no de los amigos dictadores de López Obrador, aprovechar los cambios en la economía mundial para atraer inversión productiva, que genere riqueza, que genere trabajo”, dijo.

