AMLO no violó Constitución al hablar sobre alianza del PRI, PAN, PRD: TEPJF

La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que las expresiones del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la alianza PRI, PAN, PRD no violan la Constitución, pues señaló que estas no apoyan a un partido ni afectan a otro, no representan promoción personalizada ni acredita la utilización indirecta de propaganda gubernamental.

Con dos votos a favor de los magistrados Luis Espíndola Morales y Jesús Lara Patrón – quienes fueron elegidos en la actual administración- y uno en contra de la magistrada Gabriela Villafuerte -escogida durante el gobierno de Enrique Peña Nieto- el TEPJF enfatizó que lo expresado por el mandatario fue en el contexto de libertad de expresión.

El 28 de diciembre, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una queja ante el INE contra López Obrador por emitir expresiones, el 23 de diciembre, en contra de la alianza entre el sol azteca, el PAN y el PRI, pues el mandatario dijo que esta unión política representa “el antiguo régimen”.

El consejero Jesús Lara Patrón señaló que cuando el presidente hizo estos comentarios dirigidos a los partidos que tenían la intención de formar la alianza (PRI, PAN,PRD), “(esta unión) no existía como tal, era un hecho futuro, de realización incierta, la autorización y formalización de este modelo de participación político”.

Señaló que los comentarios son generales, porque no están dirigidos a un autor político en específico, ya que reiteró que en esa fecha no existía una alianza.

El proyecto de sentencia avalado del magistrado Luis Espíndola menciona: “Las expresiones denunciadas no implican el empleo del cargo público para influir en la competencia entre partidos políticos puesto que no son manifestaciones expresas e inequívocas tendientes a solicitar el voto para determinado contendiente”.

Además, menciona que no existe promoción personalizada, porque las declaraciones del mandatario federal no contienen mensajes informes, logros, avances o beneficios que se le adjudiquen de manera directa “ni se le observa la exaltación de su persona o discurso que se pueda considerar simulación o mecanismo velado o indirecto de promoción del servidor público”.

Tampoco acreditaron la utilización indirecta de propaganda gubernamental, pues conforme al criterio de la Sala Especializada las mañanera, en la modalidad de preguntas y respuestas, “constituye una forma de comunicación social, cuyo contenido goza de presunción de licitud por ser parte de la labor periodística que tiene por objetivo fomentar el debate público y generar espacios de transparencia”.

