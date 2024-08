AMLO ofrece más apoyo de México a Venezuela, pero sin ‘intervencionismo’

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció este jueves más apoyo de su Gobierno, si continúa la crisis poselectoral de Venezuela tras la proclamada reelección de Nicolás Maduro, aunque pidió que no haya “intervencionismo” ni “imposición” del extranjero.

“Sí (seguirá el rol de México), siempre y cuando se vea que hay voluntad, que hay vocación democrática, auténtica, que no haya intervencionismo ni afán de imposición ni carga ideológica, sino que se respete la voluntad de los venezolanos, lo que decidieron ellos”, dijo el mandatario a pregunta expresa en su conferencia matutina.

Horas antes, el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, aseguró en Cartagena que ve una “luz de esperanza” en la gestión que hacen Colombia, México y Brasil por la crisis de Venezuela, además de adelantar que los tres países publicarán este jueves un nuevo comunicado sobre el trabajo que están haciendo.

Mientras que la lideresa opositora venezolana María Corina Machado confió el miércoles en que se puedan “establecer unos términos de una negociación clara, firme y efectiva” con el apoyo de estas tres naciones porque “tienen un canal de comunicación que otros no tienen con el régimen” y “se han mantenido en una posición prudente”.

El presidente insistió ahora en que “la autoridad electoral dé a conocer los resultados” y “que se siga el procedimiento establecido” en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) ya proclamó a Maduro como presidente reelecto tras las elecciones del 28 de julio.

AMLO ofrece más apoyo de México en Venezuela pero sin ‘intervencionismo’

Su postura contrasta con la del presidente de Chile, el izquierdista Gabriel Boric, quien el miércoles aseveró “no tener dudas” de que el Gobierno de Maduro “trató de cometer fraude”.

“Incluso, ya entregaron las actas (al tribunal electoral), tengo entendido, entonces hay que hacer una revisión de las actas, eso le corresponde al tribunal electoral y conocer a ciencia cierta quién triunfó, pero nadie se puede autonombrar o autoproclamar victorioso, si no hay un órgano electoral que decide”, matizó López Obrador.

El presidente recordó que su postura ha sido “la solución pacífica de controversias” tras su llamada la semana pasada con sus homólogos de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Colombia, Gustavo Petro.

Aunque tras las protestas poselectorales suman más de una veintena de civiles muertos y casi 2,230 detenidos en Venezuela, López Obrador sostuvo que su posición “ha tenido resultados” y que “no es la violencia, no es la represión el camino”.

“Nosotros no queremos injerencismos y también lo que celebro, más que otra cosa, es que no haya violencia. Cuando me pidió el presidente Lula y el presidente Petro que habláramos sobre el tema coincidimos en que lo más importante era evitar la confrontación y la violencia”, mencionó.

Con información de EFE.

