AMLO pide a Elon Musk limpiar Twitter de bots y transparentar publicidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió este martes a Elon Musk, nuevo dueño de Twitter, eliminar los bots de la red social y transparentar quién contrata y por cuánto dinero campañas, generalmente para atacar a su administración.

De igual forma, llamó a que se elimine la censura y se privilegie realmente la libertad de expresión para que puedan existir medios alternativos plenamente.

“Musk, ahora que compró Twitter, ojalá lo limpie de la corrupción que hay ahí, de manipulación con bots, con robots, la compra de publicidad sin transparencia, que se acabe la manipulación y que no haya censura, para tener medios de información alternativos”, llamó el mandatario federal.

Esto, luego que el jefe del Ejecutivo federal dedicara los últimos minutos de su rueda de prensa matutina a criticar al periodista Carlos Loret de Mola, quien dijo, adquirió un departamento en uno de los complejos residenciales más exclusivos de Polanco, en la Ciudad de México.

“Sí me da envidia lo del departamento de Loret de Mola. Me estaban comentando, nada más para socializar la información, me estaban diciendo que ese es el edificio más exclusivo de la Ciudad de México”, lanzó.

Ayer, después de rechazar las propuestas iniciales de Elon Musk, el directorio de Twitter aceptó la oferta de Musk de 44,000 millones de dólares por la compañía, poniendo fin a una saga de semanas sobre si la compañía aceptaría su oferta no solicitada.

Musk ha criticado la moderación de Twitter, calificándose a sí mismo como un “absolutista de la libertad de expresión”, ha dicho que el algoritmo para priorizar los tuits debería ser público y ha criticado que se dé demasiado poder en el servicio a las empresas que se anuncian.

Expertos esperan que la conducción de Musk signifique menos moderación y la reinstauración de personas vetadas, incluido el expresidente Donald Trump, aunque éste ya ha rechazado volver a Twitter.

El propio Musk también ha hablado de ajustes en el servicio para facilitar su uso, como un botón de edición y la eliminación de los “bots de spam” que envían cantidades abrumadoras de tuits no deseados.

Las discusiones sobre el acuerdo, que la semana pasada parecían inciertas, se aceleraron durante el fin de semana después de que Musk atrajo a los accionistas de Twitter con los detalles financieros de su oferta.

