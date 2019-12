AMLO pide acelerar trabajos de programa Sembrando Vida

Notimex.- El presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a técnicos y beneficiarios del programa Sembrando Vida a acelerar los trabajos para la aplicación del proyecto; advirtió que quienes mientan o no trabajen en el avance del programa, tienen una actitud conservadora y no apuestan por el cambio de régimen.

“Nosotros vamos a estar muy pendientes para que este programa salga airoso, van a apostar, nuestros adversarios, los conservadores, a que fracase este programa”, subrayó López Obrador.

Señaló que ahora es importante que el programa sea exitoso ya que el ala conservadora del país a hecho una apuesta por el fracaso de los apoyos del bienestar.

“Quieren que se mantengan las cosas como han sido siempre y nosotros queremos los cambios. Entonces no darles oportunidad. El conservador es corrupto e irresponsable y no es patriota y está comprobado históricamente. El que no trabaje, no se aplique, es conservador”, subrayó.

En ese sentido, el Presidente de la República pidió a los aplicadores del programa llevar el mensaje a los agricultores para que utilicen de manera adecuada y productiva, los recursos que brinda el Estado.

“Hablen con la gente y díganselo a la gente de manera distinta, de manera laica y coloquial. Todos a trabajar y transformar al país”, destacó el jefe del Ejecutivo federal.

López Obrador enfatizó que Sembrando Vida forma parte de una nueva política que antepone generar modelos productivos para el desarrollo de grupos vulnerables y no políticas con fines electorales.

Por ello, el mandatario mexicano manifestó que el programa es una decisión política que busca rescatar del abandono al campo que durante la época neoliberal fue dejado a su suerte y a competir con otros productores extranjeros en condiciones desleales.

