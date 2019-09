AMLO pide no enjuiciar a Salinas Pliego por caso Fertinal

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no enjuiciar a Ricardo Salinas Pliego por la investigación en la operación de compraventa de Grupo Fertinal por parte de Pemex en diciembre de 2015 y en la cual se involucró al empresario.

“No debemos hacer un juicio sumario. No porque lo diga The Wall Street Journal va a ser (cierto)”, dijo el presidente en su conferencia matutina.

“Vamos a esperar. Lo único que pudo decirles es que no hay impunidad, no hay influyentismo, no se permite la corrupción, pero pues también tenemos que actuar con responsabilidad”, respondió el mandatario al ser cuestionado sobre si mantendría o no a Salinas Pliego como integrante del grupo de empresarios que lo asesoran.

El Departamento de Justicia y la Comisión de Seguridad y Valores (SEC) de Estados Unidos investigan si hubo sobornos en la operación de compraventa de Grupo Fertinal por parte de Pemex en diciembre de 2015, la cual involucró a figuras de primer nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto, de acuerdo con la revista Proceso.

La nota publicada en el diario The Wall Street Journal señala que las autoridades estadounidenses tienen la facultad de investigar sobre la operación, dado que Pemex cotiza en la bolsa de valores de Estados Unidos; por lo tanto, añade el medio, “cualquier pago impropio podría constituir una violación a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero”.

