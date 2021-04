AMLO plantea desaparición del INE y que Poder Judicial absorba temas electorales

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó que el Instituto Nacional Electoral (INE) desaparezca como parte de la reforma que busca para eliminar los órganos autónomos.

A pregunta de los reporteros, el mandatario dijo que las funciones del organismo electoral no irían a ninguna dependencia del gobierno federal, sino al Poder Judicial.

–¿Este instituto electoral a qué secretaría o de qué secretaría dependería, o cómo sería?–, se le preguntó a López Obrador en su conferencia de prensa diaria.

–No, no, no. Tiene que ser autónomo verdaderamente, es que ahora no lo es, y podría estar en el Poder Judicial, un Poder autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, intachable, pero no lo que estamos ahora padeciendo.

El titular de Ejecutivo reiteró hoy sus críticas al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por haber cancelado las candidaturas de los morenistas Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente.

Con sus señalamientos, López Obrador cuestionó también la creación de diversos órganos autónomos en los sexenios pasados, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

“Del 94, principios de los 90, a la fecha, hay muchísimos organismos autónomos, desintegraron al Estado, sobre todo al Estado social y de justicia, y crearon todos estos organismos”, afirmó.

Desde enero, el mandatario anunció que haría una reorganización administrativa para eliminar los órganos autónomos y primero empezaría por los que no requieren alguna reforma legal para desaparecer, es decir, los que fueron creados por decretos presidenciales.

Este jueves, López Obrador acusó que en los órganos predomina el burocratismo y son muy costosos para la ciudadanía.

“Sería bueno que rindieran cuentas, cómo manejan ahí el presupuesto. Un día vamos aquí a mostrar, porque la gente no lo sabe, de cuánto es el presupuesto del INE y de los partidos, porque la mitad es para los partidos y la otra mitad es para el INE. Los consejeros del INE ganan el doble de lo que yo gano y trabajamos igual”, señaló.

